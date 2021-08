ÉTUDE : Les « News » sur ABC, CBS, NBC et PBS

Cela pourrait être une surprise – si vous voulez des « nouvelles dures » traditionnelles servies dans un forfait efficace de 30 minutes, le meilleur endroit pour les trouver peut toujours être l’un des trois grands journaux du soir, où plus de 70 pour cent de la diffusion typique correspond à la définition du reportage à l’ancienne. Et, par rapport aux informations par câble, ABC, CBS et NBC présentent aux téléspectateurs des informations sur un éventail de sujets beaucoup plus large.

Plus tôt, NewsBusters a rendu compte d’une étude de 108 heures sélectionnées au hasard de programmation de CNN, MSNBC et Fox News du 1er février au 30 juin. Aujourd’hui, nous partagerons les résultats d’une analyse équivalente de 26 heures sélectionnées au hasard d’ABC, CBS, et les émissions d’information du matin et du soir sur NBC, ainsi que notre examen de quatre heures aléatoires de NewsHour de PBS. (Méthodologie détaillée ci-dessous.)

Tout d’abord, les « nouvelles dures ». Alors que seulement 22,3 pour cent des informations par câble correspondent à la définition des nouvelles dures (un rapport d’un correspondant sur le terrain, une couverture en direct d’un événement d’actualité ou un bref article lu par un présentateur), 50,1 pour cent de la couverture d’ABC, CBS et NBC consistait en de nouvelles dures. Le ratio le plus élevé de nouvelles dures (71,7%) est venu pendant les émissions de nouvelles du soir, suivi de l’heure de 7h HE des émissions du matin (60,9%). Alors que la deuxième heure superficielle de chaque émission du matin n’était que de 24,9 pour cent de « nouvelles dures », même cela reste un peu mieux que la moyenne des nouvelles du câble de 22,3 pour cent.

Bien que ces pourcentages montrent de grandes différences dans le format des nouvelles du câble par rapport à la diffusion, la quantité absolue de nouvelles dures diffusées est encore assez faible. Dans notre enquête sur les bulletins d’information du soir d’une demi-heure, la quantité moyenne de nouvelles dures n’était que de 12 minutes, 22 secondes ; dans l’heure moyenne de diffusion des nouvelles du matin, le chiffre était de 12 minutes, 18 secondes.

Mais c’est toujours mieux que leurs concurrents du câble : nos analystes ont constaté que l’heure moyenne d’informations par câble ne contient que neuf minutes et 15 secondes d’informations dures (contre environ 18 minutes de publicités).

Alors que le câble passe son temps à discuter de la politique dans des talk-shows, les éléments d’information non essentiels des émissions télévisées des trois grands consistaient principalement en des reportages pré-planifiés qui n’avaient essentiellement aucun lien avec l’actualité du jour. Cela est particulièrement vrai pour les émissions du matin, où ces fonctionnalités étaient l’élément le plus omniprésent : 35,9 % de la couverture totale (20,4 % à 7 h HE, passant à 49,5 % à 8 h HE).

Les nouvelles diffusées ont également un menu beaucoup plus varié que le câble. Alors que la politique domine totalement le câble, ce n’était que le troisième sujet le plus fréquent dans notre enquête sur les émissions d’information du matin et du soir sur ABC, CBS et NBC. Les informations sur la santé (principalement la pandémie) représentaient 18,8% de tout le temps d’antenne, suivies par la criminalité (14,7%) et n’atteignaient ensuite que la politique américaine (13,9%).

(Remarque : une discussion sur la gestion de COVID-19 par l’administration Biden serait considérée comme un segment « politique », tandis qu’un segment parlant aux médecins de la pandémie serait considéré comme un segment « santé ».)

Les informations sur le divertissement, l’économie et les affaires, et même les informations étrangères, représentaient toutes une plus grande part des informations diffusées que les informations câblées d’aujourd’hui. Ces sujets ont à peine été enregistrés sur le câble, qui a consacré plus des trois cinquièmes de tout son temps d’antenne (60,3 %) à la politique américaine.

En plus des trois réseaux commerciaux, nos analystes ont également examiné quatre heures sélectionnées au hasard de NewsHour de PBS. Ils ont constaté que le format ressemble plus aux informations du câble d’aujourd’hui qu’à ses confrères de diffusion : après un bref résumé des informations du jour (comprenant 19,2 % du temps d’antenne), la majeure partie de l’émission (51,6 %) a été consacrée à des discussions avec des invités non journalistes, experts des think tanks, etc.) et des reportages (21,9 %). Le temps d’antenne restant (7,3 %) consistait en deux entretiens avec un véritable journaliste (dans notre échantillon, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren et le gouverneur du New Jersey Phil Murphy, tous deux démocrates).

PBS a également consacré un pourcentage beaucoup plus élevé de son temps d’antenne à la politique américaine – 37,9%, plus que tout autre sujet. Les autres questions qui figuraient en tête de leur ordre du jour : les questions sociales/culturelles (17,5%) ; l’actualité économique et économique (10,9%) ; nouvelles étrangères (8,2%); et les nouvelles criminelles (6,8%).

Ni cette étude ni notre étude d’appariement des « informations » par câble n’ont été conçues pour évaluer le biais ou la qualité de la programmation sur ces réseaux. Notre objectif était simplement de quantifier les changements que nous avons vus au fil des ans, en particulier dans les informations par câble, car les journalistes se sont éloignés du reportage « uniquement des faits » au profit d’une analyse en table ronde perpétuelle des événements actuels, principalement de la politique.

Mais comme des dizaines de milliers d’autres articles sur NewsBusters l’ont amplement documenté, rien dans ce changement de format n’a signifié une couverture meilleure, plus juste ou moins biaisée pour ceux qui regardent les nouvelles. En effet, alors que les informations par câble ont de plus en plus mis de côté les reportages factuels, il ne reste plus que des heures de commentaires prévisibles de la part des hôtes et des invités.

Auparavant: les nouvelles réelles sont difficiles à trouver dans les «actualités du câble» d’aujourd’hui

Méthodologie détaillée : pour cette étude, destinée à correspondre à notre étude des informations sur le câble, les analystes du MRC ont sélectionné au hasard quatre exemples de journaux télévisés du soir ABC, CBS, NBC et PBS entre le 1er février et le 30 juin, ainsi que trois exemples de chaque heure. (7h et 8h HE) des émissions de nouvelles du matin ABC, CBS et NBC. Pour chaque émission du matin, les heures que nous avons examinées ont été choisies indépendamment. Les heures de 7 heures de l’émission Good Morning America d’ABC, par exemple, étaient le 21 avril, le 17 mai et le 26 mai; les heures de 8 h pour le même spectacle étaient les 23 mars, 29 avril et 30 juin. Les fins de semaine et les jours fériés étaient exclus.

Cette méthode d’échantillonnage a permis de garantir que notre étude ne serait pas influencée par les événements d’actualité d’un jour donné, mais représenterait globalement le contenu d’actualités diffusé sur une période de cinq mois. Les analystes ont ensuite examiné chaque programme ou heure sélectionné, notant l’heure de début et de fin de chaque segment, la durée de chaque segment, et classé chaque segment par type (actualités, événement en direct, discussion, interview, commentaire, etc.) et par sujet (politique , santé, actualité étrangère, criminalité, etc.). Les taquineries pour les sujets à venir et les publicités n’ont été incluses dans aucun des totaux. Les résultats ont ensuite été triés pour déterminer le temps d’antenne total et le pourcentage de temps d’antenne consacré à chaque type de couverture.

