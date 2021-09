Un rapport scientifique publié dans le magazine Nature, l’un des plus importants au monde, montre que l’Apple Watch Series 6 “est un moyen fiable d’obtenir la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène (SpO2) chez les patients atteints de maladies pulmonaires dans des conditions contrôlées”.

L’étude de l’Université de São Paulo, l’un des établissements d’enseignement les plus prestigieux du Brésil, a été menée auprès de 100 patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique et de maladie pulmonaire interstitielle d’une clinique de pneumologie ambulatoire. Il a collecté des données de SpO2 et de fréquence cardiaque avec Apple Watch Series 6 et les a comparées à deux oxymètres de pouls commerciaux.

L’étude a observé « de fortes corrélations positives entre l’appareil Apple Watch et les oxymètres commerciaux. Il note qu'”il n’y avait aucune différence statistique dans l’évaluation de la couleur de la peau, de la circonférence du poignet, de la présence de poils au poignet et de l’émail des ongles pour la SpO2 et les mesures de la fréquence cardiaque dans Apple Watch ou les appareils d’oxymètre commerciaux”.

Les tests ont été effectués sur des personnes en bonne santé, des personnes atteintes d’une maladie pulmonaire interstitielle (ILD) et d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Ils ont observé que :

Fortes corrélations positives entre l’appareil Apple Watch Series 6 et les oxymètres commerciaux lors de l’évaluation des mesures de fréquence cardiaque et des mesures d’oxymétrie ; L’Apple Watch a tendance à avoir des valeurs de SpO2 plus élevées que les oxymètres commerciaux, cependant, les mesures de la fréquence cardiaque étaient similaires dans les deux appareils ; Dans les différents groupes, ILD, BPCO et individus en bonne santé, l’étude n’a pas observé de différences significatives entre l’Apple Watch et les oxymètres commerciaux pour les paramètres, la SpO2 et la fréquence cardiaque.

Dans l’ensemble, l’étude indique que “malgré une tendance à présenter des valeurs plus élevées par rapport aux appareils d’oxymétrie conventionnels, l’appareil Apple Watch était précis et similaire”, bien qu’il soit important de noter que les résultats ont été obtenus “dans des conditions contrôlées”.

L’étude termine en disant que “les progrès de la technologie des montres intelligentes continuent de s’améliorer et que des études pour évaluer la précision et la fiabilité de divers types de maladies devraient être menées”.

L’Apple Watch Series 6 a été introduite pour la première fois en 2020. Contrairement à l’Apple Watch Series 4, qui nécessitait l’approbation du gouvernement pour prendre des ECG, Apple affirme que sa fonction de mesure de l’oxygène dans le sang n’est pas médicalement approuvée et qu’elle est uniquement destinée au bien-être de l’utilisateur.

Même si, des études comme celle-ci menées par l’USP montrent que l’Apple Watch fait du bon travail en aidant les gens à contrôler leur bien-être.

L’Apple Watch Series 7, qui n’a pas encore été lancée par Apple, possède des capacités de mesure de l’oxygène dans le sang, bien qu’il ne soit pas clair s’il existe une mise à niveau par rapport au modèle de l’année dernière.

L’étude « Comparaison des valeurs de SpO2 et de fréquence cardiaque sur Apple Watch et les oxymètres commerciaux conventionnels chez les patients atteints d’une maladie pulmonaire » a été menée par Leonardo Zumerkorn Pipek, Rafaela Farias Vidigal Nascimento, Milena Marques Pagliarelli Acencio et Lisete Ribeiro Teixeira. Vous pouvez lire le rapport complet ici.

En rapport

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :