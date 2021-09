Étude Microsoft sur le travail à distance : la durée moyenne de la semaine de travail a augmenté de 10 % pendant la pandémie

. Illustration

Une étude de Microsoft examinant l’utilisation de la technologie par ses employés a révélé une diminution de la communication entre les entreprises et a déclenché une discussion animée sur l’impact à long terme du travail à distance sur la collaboration, la productivité et l’innovation.

Mais l’étude évaluée par des pairs, publiée la semaine dernière dans la revue Nature Human Behaviour, comprend une autre découverte notable qui pourrait également résonner au-delà des murs virtuels de Microsoft : la durée de la semaine de travail moyenne au sein de l’entreprise a augmenté d’environ 10 % après le passage au travail à distance. .

Cependant, les chercheurs disent que cela ne signifie pas nécessairement que les employés travaillent plus d’heures au cours de cette semaine de travail plus longue.

Ils expliquent : « L’augmentation des heures hebdomadaires de travail pourrait être une indication que les employés étaient moins productifs et avaient besoin de plus de temps pour terminer leur travail, ou qu’ils ont remplacé une partie de leur temps de trajet par du temps de travail ; cependant, comme nous ne pouvons mesurer que le temps entre la première et la dernière activité de travail d’une journée, il se peut également que la même quantité de temps de travail soit répartie sur une plus grande partie de la journée civile en raison de pauses ou d’interruptions pour non -activités de travail.”

Changements dans l’utilisation de la technologie des employés de Microsoft et les heures de travail hebdomadaires, de « Les effets du travail à distance sur la collaboration entre les travailleurs de l’information », publié le 9 septembre 2021, dans la revue Nature Human Behaviour. Des semaines de vacances plus courtes ont causé certaines des baisses temporaires. Voir les notes détaillées.

Voici comment ils ont calculé les heures de la semaine de travail, selon l’étude : « La somme, pour chaque jour de la semaine de travail, du temps écoulé entre le premier e-mail ou messagerie instantanée d’une personne, la réunion planifiée ou l’appel vidéo/audio Microsoft Teams et le dernier e-mail ou messagerie instantanée envoyé. , réunion programmée ou appel vidéo/audio Microsoft Teams. Un jour fait partie de la semaine de travail s’il s’agit d’un « jour ouvrable » pour un employé donné en fonction de son calendrier de travail. »

L’étude de Microsoft, analysant l’utilisation de la technologie de plus de 61 000 employés, a été publiée dans le cadre d’un examen plus large de l’avenir du travail par Microsoft et LinkedIn.

Les résultats ont attiré une attention et une analyse généralisées alors que les entreprises et les travailleurs sont aux prises avec les implications du travail à distance – étendu par la variante COVID-19 Delta – et font des plans futurs pour retourner au bureau ou établir des lieux de travail hybrides.

Une étude géante chez Microsoft ajoute à l’image croissante du passage soudain au travail à distance : le problème ne vient pas du travail et des équipes existants ; c’est l’avenir des organisations. Les gens cessent de créer de nouveaux liens et deviennent plus cloisonnés. Mauvais pour l’innovation et les carrières. https://t.co/pfHzqYo9Ub pic.twitter.com/JqfTbESn66 – Ethan Mollick (@emollick) 10 septembre 2021

Voici les principales conclusions résumées dans un article de blog de Microsoft Research.

[T]e passage au travail à distance a fait que les groupes commerciaux formels et les communautés informelles au sein de Microsoft sont devenus moins interconnectés et plus cloisonnés. Le travail à distance a fait chuter d’environ 25 % la part du temps de collaboration que les employés passent avec des connexions intergroupes par rapport au niveau d’avant la pandémie. De plus, le travail à distance à l’échelle de l’entreprise a rendu des groupes distincts plus interconnectés en ajoutant plus de connexions en eux-mêmes. Le passage au travail à distance a également rendu la structure organisationnelle de Microsoft moins dynamique ; Les employés de Microsoft ont ajouté moins de nouveaux collaborateurs et ont perdu moins de collaborateurs existants.

Mais ce sentiment de l’article de Nature Human Behavior fait l’objet d’une grande attention : « Nous nous attendons à ce que les effets que nous observons sur les modèles de collaboration et de communication des travailleurs auront un impact sur la productivité et, à long terme, sur l’innovation. »

Dans un fil Twitter détaillé, Steven Sinofsky, un investisseur et conseiller technologique et ancien président de Microsoft Windows, a mis en garde contre l’assimilation de la communication à la collaboration, ou de tirer des conclusions sur l’impact potentiel du changement de communication sur la productivité et l’innovation.

3/ Je n’ai aucun doute que cette recherche capte avec précision le flux d’informations à l’aide d’outils numériques autour de l’entreprise pour plus de 60K personnes. C’est une énorme quantité de travail et d’analyse. Gloire. Le défi dès le départ est qu’il confond ce flux avec la « collaboration ». – Steven Sinofsky (@stevesi) 14 septembre 2021

Dans l’ensemble, les chercheurs de Microsoft soutiennent qu’il est trop tôt pour évaluer pleinement l’impact à long terme du travail à distance, et les entreprises qui tentent de définir des politiques à long terme pourraient maintenant faire face à des conséquences imprévues sur la route.

Dans de nombreux cas, écrivent-ils dans l’article de journal, “les entreprises prennent la décision d’adopter des politiques de travail à distance permanentes basées uniquement sur des données à court terme”.