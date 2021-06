Études en ligne pendant le confinement et impact sur la vue des enfants

Un traitement rapide et des examens oculaires réguliers sont obligatoires chez les enfants pour éviter les problèmes oculaires chez les enfants et minimiser le temps passé devant un écran à 6-7 heures par jour.

Le verrouillage augmente le temps d’écran dans tous les groupes d’âge. L’étude a rapporté que plus de 18% des patients COVID-19 interrogés avaient des yeux douloureux, une sensibilité à la lumière et des douleurs oculaires. De plus, les personnes atteintes d’une infection grave au COVID-19 courent un risque sérieux de certaines anomalies oculaires. À l’hôpital Sharda Greater Noida, environ 70 à 80 personnes se rendent quotidiennement à l’OPD en raison de problèmes oculaires, et cela se rencontre davantage chez les enfants de moins de 18 ans. Les enfants utilisent continuellement des téléphones portables, des ordinateurs portables et des ordinateurs pour des études en ligne, jouent à des jeux, regardent des séries Web et regardent davantage les écrans pendant ce verrouillage. Il en résulte une légère légèreté, des erreurs de réfraction et une fatigue oculaire numérique.

«Pour éviter ce problème, nous devons faire une pause par rapport au temps passé à l’écran, nous laver les yeux 2 à 3 fois par jour, pratiquer la règle 20-20-20 signifie qu’après toutes les vingt minutes, recherchez 20 pieds et clignez des yeux 20 fois, utilisez collyre prescrit par les médecins et adoptant de saines habitudes alimentaires, a déclaré le Dr Aditi Sharma, spécialiste des yeux, hôpital de Sharda.

“Passer plus de temps à l’écran modifie également nos habitudes de sommeil provoque de graves maux de tête, de la fatigue et de la fatigue dans notre corps pour changer cette pratique, nous devons nous engager dans une activité physique, faire des exercices et du yoga pour se rafraîchir et garder l’esprit calme et pour une meilleure vision a déclaré le Dr Ritika Kishore Sahay, spécialiste des yeux chez Sharda.

