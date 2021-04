Études Studios lance une ligne Essentials pour se prolonger au fil des saisons – WWD

PARIS – Études Studios lance une ligne appelée Essentials visant à servir de classiques du quotidien qui seront portés au fil des saisons, une initiative qui intervient alors que l’industrie de la mode repense un système qui avait été nourri d’une frénésie de nouveauté à l’époque pré-pandémique.

«Nous avons identifié ces styles et avons décidé de les conserver pour les saisons à venir – ce sont des pièces que nous avons peaufinées et améliorées et que nous réunissons maintenant dans cette sélection de ‘Essentials’», a déclaré Aurélien Arbet, cofondateur du label et co-designer aux côtés de Jérémie Égry et José Lamali.

«Certaines pièces évolueront et seront présentées dans une matière ou une couleur différente de manière ponctuelle, pour une saison spécifique, mais les coupes, les coupes de cette sélection de produits seront proposées dans les saisons à venir», a déclaré Arbet.

Le créateur a décrit les pièces de la ligne, notant qu’elle comprend un certain nombre de produits en denim, des jeans et des manteaux, ainsi que des pantalons plus habillés avec une coupe carotte, des sweats à capuche, des chemises de ras du cou, des chemises habillées, des chemises inspirées des vêtements de travail, des tailleurs, un bomber manteau et un manteau plus long et technique pour la pluie, avec les codes de la marque comme une teinte bleu vif, le logo et des étoiles d’Europe.

«C’est vraiment une garde-robe pour un usage quotidien que vous pouvez emporter pour un court voyage – vous ne prenez que ces pièces et vous êtes prêt, pour flâner dans les rues ou pour un rendez-vous – c’est assez polyvalent – avec des t-shirts à manches longues et des casquettes , et de petits accessoires pour parfaire la silhouette », a suggéré Arbet.

Tout sauf les chaussures, a-t-il ajouté, l’appelant «un look complet de pièces de tous les jours».

«C’est ce que nous portons tous ici à la marque – que ce soit des designers, ou nos équipes – c’est aussi ce qui nous a inspirés à faire cela – ce sont vraiment les pièces que nous portons tout le temps», a-t-il ajouté en notant qu’elles avaient un peu évolué de saison en saison, au cours de la décennie écoulée depuis la création de la marque.

«Pour nous, il y avait cette idée, cela renforce cette idée d’Études et de ce que nous sommes», a déclaré Arbet.

Plutôt que d’utiliser des photos classiques pour l’image, les designers ont cherché une approche plus artistique pour la campagne de lancement de la ligne, en collaboration avec Alessio Bolzoni, un photographe connu pour son approche sculpturale.

«Nous voulions mettre en évidence ce contraste, avec une recherche créative dans la composition d’images pour montrer des produits axés sur les lignes pures et la simplicité», a déclaré Arbet.

«Nous avons pensé, créons un espace pour eux et un moment pour les présenter – un peu en réaction à ce qui se passait autour de nous – nous prendrons le temps de montrer ce qui est en fait la base de nos collections», a-t-il déclaré, réfléchissant sur l’effet de la crise.

Les créateurs, qui possèdent leur marque aux côtés d’investisseurs – parmi lesquels la star du football Tiémoué Bakayoko et les musiciens français Pedro Winter, Woodkid et Orelsan – se sont également lancés dans un projet de design avec la marque française de vêtements d’extérieur et de bottes en caoutchouc Aigle, qui sera révélé dans les mois à venir. .