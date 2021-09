Étudiants et Argentins sont à égalité et ne parviennent pas à se rapprocher des leaders

09/07/2021 à 04h58 CEST

. / Buenos Aires

Étudiants de La Plata et le Argentins Juniors réalisé par Gabriel Milito ils ont fait match nul ce lundi 1-1 en clôture de la dixième journée de la Ligue argentine et ils n’ont pas profité de l’égalité des leaders Talleres et Lanús pour se rapprocher du sommet. Cordoba et Buenos Aires mènent avec 20 points, suivis par Independiente avec 19, River Plate avec 18 et Racing Club et Estudiantes de La Plata avec 17. El Bicho de La Paternal a terminé onzième avec 13.

Estudiantes et Argentinos sont entrés sur le terrain sachant que Talleres et Argentinos avaient respectivement fait match nul contre Patronato et Sarmiento. Après plus d’une heure sans but, Gabriel Florentin a marqué un penalty pour les Argentinos à la 70e minute, mais Matias Pellegrini, également sur penalty, a transformé le match nul à sept minutes de la fin du match. Les Argentinos avaient plus de possession, mais Estudiantes était plus efficace dans les tirs au but.

Dans l’autre match joué ce lundi, le Vélez Sarsfield réalisé par Mauricio Pellegrino battre l’Union de Santa Fe 4-0. Les buts ont été marqués en seconde période Luca Orellano, Lucas Janson, Juan Lucero et Ricardo Centurión. Ce résultat laisse Vélez dixième avec dix points et Unión dix-neuvième avec douze.

Lors de ce dixième tour, les huit premiers au classement étaient à égalité. Talleres a égalé sans but avec Patronato (0-0), Lanús avec Sarmiento (1-1), Independiente avec River Plate (1-1) et Racing Club avec Banfield (0-0). Atlético Tucumán et Colón, septième et huitième avec 15 points, à égalité avec Arsenal et Newell’s Old Boys, respectivement.

Celui qui a profité de tous ces matchs nuls était Boca Juniors, qui a battu Rosario Central par 1-2 et a grimpé à la neuvième position après avoir atteint 14 points.