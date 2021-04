Étudiants indiens et atmanirbharta – The Financial Express

Manav Subodh, cofondateur, Fondation 1M1B

Le Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology (SCET) de l’Université de Californie à Berkeley s’est associé à The Purpose Academy, un programme du 1M1B (One Million for One Billion) et de l’Innovation Acceleration Group (IAG) de la Silicon Valley. Manav Subodh, co-fondateur de la Fondation 1M1B, a déclaré que la Purpose Academy vise à impliquer les jeunes esprits les plus brillants pour résoudre les problèmes les plus complexes du monde. Le SCET, a ajouté Subodh, aidera à soutenir l’initiative en reliant les étudiants au campus et à la faculté de l’UC Berkeley, et en fournissant le mentorat des étudiants de l’UC Berkeley.

«La Purpose Academy offre un environnement de laboratoire à impact réel dans lequel les étudiants découvrent non seulement ce qui rend les initiatives d’impact réussies et évolutives, mais aussi ce qui les fait échouer. Les étudiants sont ensuite jumelés à une organisation de base des villages de l’Inde et se voient confier de réels défis à résoudre », a déclaré Subodh.

Le programme débutera en juin et se terminera en août. Il dure 150 heures et sera livré en deux étapes. «Les lycéens et lycéens passionnés par la résolution de problèmes dans les villages sont encouragés à postuler. La taille du lot est limitée à 25 étudiants et les sélections sont basées sur des entretiens », a ajouté Subodh.

Les étudiants participants devraient bénéficier des conseils qu’ils reçoivent de la part de leaders mondiaux, de professeurs et de mentors. Par exemple, Ralph Guggenheim, le graphiste américain et coproducteur de Toy Story, apprendra aux élèves à créer des campagnes et à raconter des histoires. «Les meilleurs étudiants auront l’occasion de présenter leur travail au SCET et sur d’autres plateformes mondiales. Les étudiants des lots précédents des programmes 1M1B ont profité de ces opportunités pour créer un profil personnel authentique pour se démarquer, comme présenter à TEDx, aux Nations Unies, à la Banque mondiale, se faire couvrir par les médias, lancer des applications, créer des chatbots et même publier des articles de recherche, »Dit Subodh.

Il a ajouté que cela pourrait également aider l’Inde à devenir plus atmanirbhar (autosuffisante). «La Purpose Academy mobilise de jeunes esprits brillants de l’Inde pour résoudre l’un des défis les plus difficiles des zones rurales, à savoir l’emploi et l’entrepreneuriat. Les étudiants travaillent pour obtenir des emplois ambitieux pour les jeunes des villages, soutiennent les industries des chalets, les artisans, les agriculteurs et les femmes entrepreneurs. La cohorte précédente a travaillé avec quelques instituts de formation industrielle (ITI) à proximité des villages et a amélioré le taux de placement de 10% à 50% », a-t-il déclaré. «Les gens ont obtenu des emplois à proximité de leurs villages et de leurs villes d’origine, éliminant ainsi le besoin de migrer vers les grandes villes. Certains étudiants ont utilisé leurs talents techniques et leurs compétences en IA pour créer un chatbot pour l’orientation professionnelle, un autre créant un gourou des prêts IA, faisant correspondre les profils et les cotes de crédit à divers programmes gouvernementaux et prêts bancaires. La vision d’Atmanirbhar Bharat ne peut être réalisée que si nous apportons un développement inclusif et réduisons les inégalités sociales impliquant les villages. La Purpose Academy est un pas dans cette direction. »

1M1B mobilise les jeunes pour créer un impact à la base et dans les villages de l’Inde. Depuis 2015, 1M1B travaille dans plus de 152 villages du Karnataka, du Tamil Nadu et de l’Andhra Pradesh. Les programmes vont du développement des compétences, de l’esprit d’entreprise et du financement habilitant pour les entrepreneurs ruraux. Au cours des dernières années, 1M1B a formé plus de 10000 jeunes innovateurs sur l’IA et les a encadrés pour créer des solutions innovantes pour les défis de la base.

