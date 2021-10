Étudier à l’étranger : IDP Education lance une nouvelle application

Piyush Kumar, directeur régional (Asie du Sud), IDP Education, a ajouté que l’application se concentre sur l’apport des conseils et du soutien de confiance d’IDP aux étudiants, directement depuis le confort de leur téléphone.

IDP Education, le fournisseur de services d’éducation internationale, a lancé IDP Live, un service accéléré qui vise à aider les étudiants en Inde à recevoir des offres de principe pour leur cours directement depuis leur smartphone ou dans un bureau IDP, aux côtés de l’un des conseillers experts d’IDP. .

Comment ça marche?

Les étudiants sont invités à partager leurs objectifs d’études et leurs qualifications actuelles. À la fin de leur profil académique, ils sont jumelés aux cours auxquels ils sont admissibles. S’ils souhaitent continuer, les étudiants peuvent recevoir une offre de principe de l’établissement de leur choix dans les 30 minutes suivant la soumission, a déclaré IDP Education dans un communiqué. « Cette réponse en temps réel signifie que les étudiants peuvent choisir de ne postuler qu’aux cours où ils savent qu’ils répondent aux critères d’entrée, ce qui réduit considérablement le nombre de candidatures qu’ils soumettent, tandis que les établissements reçoivent plus rapidement des candidatures de meilleure qualité. »

Piyush Kumar, directeur régional (Asie du Sud), IDP Education, a ajouté que l’application se concentre sur l’apport des conseils et du soutien de confiance d’IDP aux étudiants, directement depuis le confort de leur téléphone.

« Les 18 derniers mois nous ont rappelé que la technologie est formidable, mais que son véritable objectif est de nous responsabiliser et de nous connecter avec les autres. IDP Live rationalise la paperasse et le processus administratif. De plus, plutôt que d’avoir à postuler auprès de plusieurs institutions, IDP Live met en relation les étudiants plus tôt dans leur processus de prise de décision et leur permet d’obtenir une indication quasi-instantanée s’ils recevront une offre pour étudier », a déclaré Kumar.

Andrew Barkla, PDG d’IDP Education, a déclaré que le service représente une toute nouvelle façon pour les étudiants de trouver les cours les mieux adaptés.

Les différentes fonctionnalités d’IDP Live incluent :

—Service accéléré : un service de recherche et de mise en correspondance de cours pour les étudiants et les établissements, permettant aux étudiants de recevoir une offre plus rapidement ;

—Moteur de recherche personnalisé et de recommandation de cours ;

—Liste de présélection du cours directement connectée et exploitable par les conseillers en PDI ;

—Student 360 : Connecter les conseillers aux mises à jour les plus pertinentes sur leurs élèves ;

—Accès à l’équipe mondiale d’experts en éducation d’IDP ;

—Suivi des applications de cours avec mises à jour en temps réel et notifications personnalisées.

Les étudiants des régions où IDP dispose de bureaux de conseil peuvent télécharger gratuitement l’application IDP Live depuis la boutique d’applications de leur smartphone.

