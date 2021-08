Étudier la volatilité du Bitcoin par périodes de temps

6 août 2021 02:51 UTC

| Actualisé:

6 août 2021 à 02:51 UTC

Par Clark

Le trading de Bitcoin repose beaucoup sur la volatilité du marché des crypto-monnaies ; d’où la nécessité de comprendre la volatilité de Bitcoin par périodes et les facteurs à l’origine de la volatilité.

La volatilité du Bitcoin est la variation du prix du Bitcoin. La volatilité peut être stable, créant une tendance graduelle à la hausse ou à la baisse saine pour la rentabilité. Cependant, la volatilité du bitcoin peut être extrême avec une hausse ou une baisse soudaine des prix dans un court laps de temps, généralement dans les 24 heures.

Prenez, par exemple, au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin a enregistré une baisse de prix de plus de 3 500 $, passant en dessous de 35 000 $, contre 38 100 $ en moins de 12 heures. Encore une fois, nous voyons la volatilité entrer en jeu alors que Bitcoin est passé de 5 000 $ le 16 mars 2020 à 63 000 $ en avril 2021. Selon cryptopredictions.com, un portail fournissant des prévisions de prix de crypto, la volatilité quotidienne est absolument normale non seulement pour Bitcoin mais pour toutes les crypto-monnaies.

Indice de volatilité Bitcoin (IBV)

L’indice de volatilité Bitcoin (BVI) mesure les fluctuations quotidiennes des prix de Bitcoin par rapport à son prix réel ; par conséquent, un indice plus élevé montre plus de volatilité en raison de l’offre limitée de Bitcoin et de sa décentralisation.

Volatilité Bitcoin par jour

Sur la base des données obtenues auprès de Coinbase, Binance et Kraken, les mercredis affichent une moyenne de volatilité remarquable de 36%. Cela pourrait être attribué à la vente au comptant dépassant les niveaux clés, ce qui explique l’augmentation des ventes massives de mercredi.

Cependant, les vendredis restent les jours les plus volatiles de la semaine pour échanger des bitcoins. Cela peut s’expliquer par les retraits BitMEX et CME qui se produisent le vendredi. Les samedis et lundis affichent la volatilité la plus faible, les lundis enregistrant une baisse de volatilité de 35% entre 8h et 10h UTC.

Volatilité de Bitcoin par année

Bitcoin n’a enregistré aucune volatilité entre janvier 2009 et mars 2010, date de sa création, car il s’agissait d’un nouveau concept.

Février 2011, Bitcoin était au pair avec le dollar. En novembre 2013, le Bitcoin est passé de 150 $ en octobre 2013 à un sommet historique de 1 242 $ en novembre 2013. En avril 2014, le Bitcoin a subi un crash important, passant de 1 242 $ à moins de 530 $. En mai 2017, Bitcoin a dépassé les 2 000 $ et, en septembre 2017, il avait dépassé la référence de 5 000 $. En décembre 2017, Bitcoin s’est vendu pour 19 783 $ pour atteindre un nouveau record historique. En février 2018, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 7 000 $. En mars 2020, Bitcoin est passé à 10 944 $. Novembre 2020, Bitcoin est passé à 19 850 $. Février 2021, Bitcoin est passé à 44 200 $ suite au tweet d’Elon Musk selon lequel Tesla accepte Bitcoin comme option de paiement. En avril 2021, Bitcoin est passé à 60 000 $ alors que Coinbase s’apprête à devenir public. En mai 2021, le prix du Bitcoin s’est effondré à 38 $ suite au tweet d’Elon Musk selon lequel Tesla n’accepte plus le bitcoin comme moyen de paiement.

Après Bitcoin depuis sa création, nous constatons un indice de volatilité à la hausse et à la baisse de plus en plus élevé ; en passant par là, garder Bitcoin ou l’utiliser comme couverture dans des investissements peut sembler beaucoup plus rentable en raison de son indice de volatilité élevé à la hausse.

Volatilité du week-end

Les données historiques de Bitcoin montrent que les fluctuations de prix les plus importantes se produisent le week-end, comme observé dans les délais ci-dessous.

Sur la base des données ci-dessus, Bitcoin est susceptible d’enregistrer un BVI plus élevé le week-end ; par conséquent, vous devez trader avec prudence, en particulier entre 23h00 et 3h00 UTC lorsque le marché est plus chaotique. Cependant, les périodes entre 3h00 et 23h00 UTC enregistrent une volatilité plus faible tendant à un prix relativement stable.

Qu’est-ce qui rend Bitcoin volatile ?

1. Bitcoin est un actif spéculatif

La spéculation est l’une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs réalisent des gains massifs grâce aux tendances haussières astronomiques ou perdent jusqu’à 90 % de leurs gains totaux dans une tendance baissière en spirale, faisant prévaloir le cycle haussier ou baissier.

Récemment, un tweet d’Elon Musk a fait monter le prix de Bitcoin, et un autre tweet de la même personne a fait s’effondrer le prix de Bitcoin de son plus haut niveau historique à 65 000 $ en raison de spéculations basées sur le tweet d’Elon Musk selon lequel Tesla n’accepte pas Bitcoin comme paiement.

Bitcoin est sujet à des spéculations car il n’a pas de valeur intrinsèque ; par conséquent, personne ne connaît la valeur réelle de la valeur de Bitcoin ; nous ne comprenons pas non plus assez bien le bitcoin et la solution réelle qu’il promet d’offrir. Ainsi, le prix du bitcoin continuera à osciller en fonction des valeurs attribuées et des spéculations.

1. La taille du marché

Le marché de la crypto-monnaie est d’environ 1 000 milliards de dollars ; par rapport au marché Forex avec une capitalisation de 500 000 milliards de dollars, Bitcoin connaîtra une volatilité des prix bien plus importante en raison de son ratio de liquidité inférieur à celui du marché forex ou de l’or.

2. Approvisionnement en bitcoins

Il y a 21 millions de bitcoins disponibles avec seulement 3 millions à extraire. Cela rend le bitcoin très demandé, un stratagème délibéré pour immuniser le bitcoin contre l’inflation de la monnaie fiduciaire. Jusqu’à présent, le modèle déflationniste du bitcoin a été un moteur de sa volatilité.

3. Règlements gouvernementaux

Bitcoin est relativement naissant, les gouvernements mondiaux n’ayant pas encore décidé comment faire face au nouvel engouement pour les crypto-monnaies. Pour cette raison, les commerçants ont toujours peur des réglementations gouvernementales défavorables. Récemment, la décision de la Chine de réglementer Bitcoin en mai a conduit à la chute des prix de Bitcoin. Dans le passé, les tentatives du gouvernement indien d’interdire le commerce de crypto-monnaie en 2018 ont entraîné une baisse drastique du prix du Bitcoin. Cependant, la Cour suprême indienne a depuis annulé cette décision en faveur de la réglementation des crypto-monnaies.

4. Négociation 24/7/365 jours

Le marché des crypto-monnaies se déroule tous les jours de la semaine à toute heure sans heure d’ouverture ni de fermeture en raison de sa décentralisation. Cela donne aux baleiniers de bitcoins la possibilité de manipuler le prix du bitcoin en achetant stratégiquement aux heures où le marché connaît de faibles activités.

Conclusion

La volatilité du Bitcoin est une considération importante à prendre en compte en tant que commerçant professionnel ou observateur du marché. Bien que sa forte volatilité rende difficile son acceptation comme monnaie légale pour les biens et services ; néanmoins, c’est un excellent outil pour faire du profit.

Clark

Chef de la technologie.