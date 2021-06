Étui Apple iPhone MagSafe à partir de 40 $ + 99 $ de rabais sur M1 Mac mini

Nous sommes maintenant à mi-chemin de la semaine de travail, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par une collection d’étuis officiels MagSafe pour iPhone 12 d’Apple de 40 $. C’est aux côtés du dernier M1 Mac mini à 99 $ de rabais et les systèmes eufyCam HomeKit. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Amazon propose actuellement une remise sur une sélection d’étuis MagSafe officiels en silicone pour iPhone 12 d’Apple à partir de 40 $ pour la version iPhone 12 Pro Max. Vous trouverez également d’autres coloris disponibles, ainsi que des offres pour les combinés iPhone 12/Pro. En baisse par rapport au taux courant de 49 $, vous recherchez soit de nouveaux plus bas historiques, soit les meilleurs prix à ce jour de la gamme, selon le coloris qui attire votre attention.

L’étui en silicone officiel d’Apple enveloppe votre appareil de la série iPhone 12 dans une finition douce au toucher de qualité supérieure recouverte d’une doublure en microfibre à l’intérieur. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge de la charge MagSafe d’Apple ici. Découvrez de plus près notre couverture de lancement.

Le dernier Mac mini d’Apple apporte M1 sur le bureau à 99 $ de réduction

Amazon propose actuellement l’Apple M1 Mac mini 256 Go pour 600 $. Vendant normalement 699 $, vous envisagez des économies de 99 $ avec l’offre d’aujourd’hui offrant un prix bas de tous les temps qui correspond à notre mention précédente.

Si vous avez vu tout le monde déballer leurs nouveaux iMac brillants mais que vous souhaitez vous lancer dans le jeu de bureau M1 à un prix plus abordable, le dernier Mac mini arrive pour élever votre poste de travail. Apportant toutes les mises à niveau de puissance et d’efficacité d’Apple Silicon sur le bureau, le dernier Mac mini arrive avec le même design compact que vous attendez, avec 256 Go de stockage, 8 Go de RAM, Wi-Fi 6 et deux ports Thunderbolt pour compléter sortir le paquet.

Le système eufyCam 2C Pro 3-Cam avec HomeKit tombe à 357 $

La vitrine Amazon officielle d’Anker propose actuellement une sélection de ses caméras de sécurité eufycam avec en tête d’affiche le kit eufyCam 2C Pro 3-Cam pour 357 $. Atteignant normalement 420 $, l’offre d’aujourd’hui s’élève à 63 $ d’économies, correspond à notre mention précédente et constitue le deuxième meilleur prix à ce jour.

Armé de la prise en charge de HomeKit Secure Video, ce package eufyCam 2C Pro comprend trois des caméras 1080p ainsi qu’une station de base. Les conceptions entièrement sans fil sont soutenues par une autonomie de 180 jours et des boîtiers résistants aux intempéries afin que vous puissiez les monter à peu près n’importe où. Les alertes de mouvement, la détection humaine et la vision nocturne complètent les caractéristiques notables. Vous pouvez consulter notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

