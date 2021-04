Étui clavier Logitech Combo Touch pour les nouveaux modèles d’iPad Pro

Si le prix combiné des nouveaux modèles d’iPad Pro et du Magic Keyboard d’Apple vous fait pleurer, le Logitech Combo Touch pourrait être une option à considérer si vous êtes prêt à attendre un peu.

La version du modèle 11 pouces coûte 199,99 $, contre 299 $ pour le Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro…

Il y a des économies encore plus importantes pour la version 12,9 pouces, qui coûte 229,99 $, contre 349 $ pour le modèle Apple.

Nous avons noté dans notre examen du Combo Touch de première génération qu’il était un peu encombrant, mais Engadget dit que Logitech a réussi à affiner les derniers modèles.

Logitech a, tout à fait prévisible, publié de nouvelles versions de son étui pour clavier Combo Touch pour les iPad Pro nouvellement annoncés par Apple. La société a présenté l’accessoire pour l’iPad 2019, l’iPad Air 2019 et l’iPad Pro 2017 l’année dernière, quelques jours avant qu’Apple ne lance l’iPadOS 13.4 avec sa prise en charge complète de la souris et du trackpad. Cette mise à jour logicielle vous a permis de traiter la tablette comme un véritable ordinateur portable capable de gestes multi-touch pour la navigation, tels que le glisser-déposer. Le Combo Touch de Logitech vous permet de profiter pleinement de cette capacité. Combo Touch pour l’iPad Pro 11 pouces de troisième génération et l’iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération dispose d’un clavier amovible, que vous pouvez retirer pendant que vous dessinez ou lisez. La société affirme que le Combo Touch mis à jour est plus fin que son prédécesseur et possède le plus grand trackpad jamais créé pour un étui à clavier. Puisqu’il vous permet de cliquer n’importe où pour la navigation, vous aurez plus de surface pour travailler. L’étui est également livré avec un côté ouvert, vous pouvez donc garder un Apple Pencil attaché à l’iPad. Et, il se connecte à votre tablette via son connecteur intelligent, vous n’avez donc pas à vous soucier du clavier à court de batterie.

Le site Web de Logitech indique que les deux modèles «arrivent bientôt», rejoignant les modèles disponibles pour les iPads plus anciens, mais cela n’est pas plus précis que cela. La société affirme qu’il est plus flexible que le Magic Keyboard d’Apple en proposant quatre modes.

Mode de saisie: placez le clavier à la verticale, retirez la béquille et vous êtes prêt à taper des notes, des e-mails, etc. Mode d’affichage: détachez le clavier et tirez sur la béquille pour regarder des films et des vidéos. Mode Sketch: étendez complètement la béquille pour obtenir l’angle parfait pour prendre des notes manuscrites et dessiner avec Apple Pencil® ou Logitech Crayon. Mode lecture: détachez le clavier (ou rattachez-le avec les touches tournées vers l’intérieur) pour lire des livres, des articles, etc.

Si vous êtes satisfait d’une connexion Bluetooth à un clavier alimenté par sa propre batterie, il existe bien sûr beaucoup plus d’options à un large éventail de prix.

