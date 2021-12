Etui en cuir Woolnut pour AirPods Max Review

L’étui intelligent AirPods Max d’Apple est suffisant pour les écouteurs haut de gamme utilisés au quotidien. Cependant, lorsque vous voyagez ou que vous vous déplacez, l’étui peut être problématique étant donné que le capot du casque reste exposé et susceptible d’être facilement endommagé lorsqu’il est mis dans un sac ou manipulé avec peu de soin. L’étui en cuir de Woolnut vise à fournir aux clients un moyen facile de stocker leurs AirPods Max‌ lors de leurs déplacements ou simplement comme alternative à l’étui intelligent d’Apple.

Qualité de construction et matériaux

L’étui est fabriqué à partir de cuir scandinave de haute qualité et proposé en trois couleurs différentes : noir, marron et vert foncé. Nous examinerons l’option marron pour cette revue, bien que toutes restent les mêmes en termes de fonctionnalité, de prix et de design. Comparé à d’autres étuis et accessoires de marque en cuir, l’extérieur de l’étui de Woolnut est de qualité supérieure et à égalité avec ce que vous pouvez attendre d’un étui destiné à stocker 549 $ d’écouteurs.



Au cours des deux semaines où j’ai testé et utilisé le boîtier comme compartiment de stockage principal ‌AirPods Max‌, j’ai remarqué très peu de dommages extérieurs en plus des taches et des bosses normales qui peuvent être essuyées ou sont trop mineures pour être vues au premier coup d’œil. Dans l’ensemble, je suis impressionné par la construction de l’étui, y compris la durabilité du cuir et la qualité des coutures.

L’étui est livré avec une « fermeture à glissière Premium YKK EXCELLA » fabriquée au Japon. Woolnut décrit la fermeture à glissière comme « les fermetures à glissière en métal les plus exclusives au monde avec des éléments individuels entièrement polis ». Bien que tout cela puisse être vrai, ils n’ont rien de spécial et ne devraient certainement pas être un facteur clé dans la décision d’un client d’acheter l’étui. Ce sont des fermetures à glissière ordinaires qui s’ouvrent et se ferment et ont, jusqu’à présent, résisté à l’épreuve du temps.



Un inconvénient de la conception du boîtier est l’absence d’une poignée externe. Avec l’étui intelligent d’Apple, le capot du AirPods Max‌ sert de poignée pour les écouteurs, ce qui le rend facile à transporter. Dans l’accessoire de Woolnut, une telle poignée n’existe pas, ce qui en fait un léger inconvénient.

Convivialité et fonctionnalité

‌AirPods Max‌ est une paire d’écouteurs au design unique. Les protège-oreilles pivotent pour permettre aux écouteurs d’être complètement plats, mais leur créer un étui est un défi, même pour Apple. Je dois féliciter Woolnut pour ses efforts dans la conception d’un étui conçu pour ranger les écouteurs, mais ils n’atteignent pas tout à fait le but.

J’ai peu ou pratiquement aucune plainte concernant le placement des écouteurs dans l’étui, mais je tiens à souligner que ce n’est pas un ajustement tout à fait ajusté. Les ‌AirPods Max‌ se déplacent lorsqu’ils sont à l’intérieur du boîtier, et c’est mon expérience à partir de tests et de mouvements minimes.



Dans les scénarios où ce boîtier peut être utilisé pour des voyages où les mouvements brusques et les secousses peuvent être plus importants, l’ajustement du casque peut être problématique. Cela étant dit, l’ajustement et le mouvement non ajustés à l’intérieur du boîtier ne sont pas assez drastiques pour endommager les écouteurs haut de gamme, mais c’est néanmoins quelque chose à considérer.

Le matériau et le rembourrage à l’intérieur de l’étui sont suffisamment doux et délicats pour garder votre ‌AirPods Max‌ exempt de toute éraflure, bosse ou égratignure. A la base de l’intérieur du boîtier, il y a un compartiment de rangement pour un adaptateur secteur, et en haut du boîtier, un emplacement pour ranger un câble Lightning pour charger les écouteurs. Les deux sont des ajouts bienvenus. Pour les clients en dehors des États-Unis ou du Canada qui peuvent avoir des adaptateurs d’alimentation plus gros, cependant, y compris moi-même, ils peuvent trouver que le support élastique est très ajusté.



Un bel ajout fourni avec l’étui est un sac en tissu, qui offre une protection pour l’étui ‌AirPods Max‌ lui-même lorsqu’il voyage ou qu’il est simplement rangé.



Mode d’économie d’énergie et charge

L’une des caractéristiques de l’étui intelligent controversé d’Apple proposé avec l’étui en cuir AirPods Max‌ de Woolnut est un mode d’économie d’énergie. Avec l’étui intelligent d’Apple, ‌AirPods Max‌ passe en mode faible consommation pour préserver la durée de vie de la batterie lorsqu’il est inséré. Cette même technologie est apportée au boîtier de Woolnut, qui utilise des aimants pour détecter quand les écouteurs sont dans le boîtier et commence à préserver la durée de vie de la batterie.

Pour charger les AirPods Max‌, l’étui offre un trou découpé pour accéder au port Lightning intégré sur les écouteurs. Avec le boîtier fermé, c’est un défi difficile de brancher ‌AirPods Max‌ pour charger.



En raison de l’angle de la découpe et de la conception du boîtier, le chargement des ‌AirPods Max‌ est difficile car forcer le câble Lightning dans le port fait remonter le casque à l’intérieur du boîtier. Si vous devez charger votre ‌AirPods Max‌ et le garder dans l’étui, branchez-le à l’aide de la découpe avec l’étui ouvert plutôt que fermé. Cela rendra votre expérience considérablement meilleure.

Conclusion



L’étui en cuir AirPods Max‌ de Woolnut est l’une des nombreuses alternatives à l’étui intelligent d’Apple sur le marché. Le matériau et la qualité de fabrication sont à la hauteur de ce à quoi les clients devraient s’attendre, mais des bizarreries de conception étranges, telles que celles qui rendent le chargement plus difficile et l’ajustement non ajusté des écouteurs, rendent difficile la recommandation catégorique.

Pour les clients qui recherchent simplement une alternative à l’étui intelligent d’Apple, l’offre de Woolnut est un choix raisonnable. Pour les clients à la recherche d’un étui pour voyager avec leur ‌AirPods Max‌, je conseillerais d’abord de rechercher d’autres options avant d’atterrir sur cet étui.

Comment acheter

L’étui en cuir AirPods Max de Woolnut est actuellement, au moment de la rédaction, en rupture de stock et est donc disponible en pré-commande pour 130 $, les expéditions reprenant début janvier 2022.

Remarque : Woolnut a fourni à MacRumors l’étui en cuir aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue.