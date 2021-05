Étui MagSafe pour iPhone 12 en vente à partir de 40 $ + Apple TV 4K à 149 $

Toutes les meilleures offres du jour commencent avec une série d’étuis MagSafe officiels de la série 12 pour iPhone d’Apple de 40 $. De plus, économisez sur l’Apple TV 4K de la génération précédente à partir de 149 $ et ce pack de 2 porte-clés AirTags pour 11 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Coques MagSafe en silicone officielles pour iPhone 12 / Pro / Max d’Apple à partir de 40 $

Amazon propose actuellement une réduction sur une sélection de coques MagSafe officielles en silicone pour iPhone 12 d’Apple à partir de 40 $ pour la version iPhone 12 Pro Max. Vous trouverez également d’autres coloris disponibles, ainsi que des offres pour les combinés iPhone 12 / Pro. Atteignant normalement 49 $, les offres d’aujourd’hui marquent soit les premières baisses de prix que nous avons vues, soit de nouveaux creux historiques sur les boîtiers récemment publiés.

L’étui en silicone officiel d’Apple enveloppe votre appareil de la série iPhone 12 dans une finition douce au toucher de qualité supérieure recouverte d’une doublure en microfibre à l’intérieur. Outre les aimants qui lui permettent de se fixer directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge de la charge MagSafe d’Apple. Regardez de plus près notre couverture de lancement.

L’Apple TV 4K de la génération précédente tombe à 149 $

Le revendeur Apple agréé Expercom propose actuellement l’Apple TV 4K 32 Go de génération précédente pour 149 $. En cherchant habituellement 179 $, vous économisez 30 $ ici, l’offre d’aujourd’hui battant notre précédente mention de 1 $ et marquant le prix le plus bas de l’année. Passez au modèle 64 Go pour 169 $, en baisse de 199 $.

Bien que ce ne soit pas le nouveau lecteur multimédia à la vapeur avec une Siri Remote rafraîchie qui a été dévoilée le mois dernier, l’Apple TV 4K de la génération précédente met toujours à niveau votre téléviseur avec du contenu Ultra HD avec prise en charge du HDR. En plus de pouvoir agir comme un hub pour étendre votre configuration HomeKit, il existe un contrôle Siri intégré, accessible à partir de la télécommande à commande vocale. Parfait pour profiter de films, d’émissions de télévision, d’Apple Arcade et bien plus encore pour les membres de l’écosystème Apple.

La boutique Amazon officielle d’ESR propose actuellement un pack de 2 de ses étuis porte-clés en silicone AirTags pour 11 $. La livraison est gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Normalement, pour atteindre 15 $, l’offre d’aujourd’hui équivaut à la toute première réduction que nous avons vue et vous rapporte 27% d’économies.

Ces étuis AirTags offrent un moyen abordable de fixer les localisateurs d’articles Apple sur votre porte-clés, votre sac à dos et plus encore. Les étuis en silicone maintiennent tout en place tout en montrant le design en plastique blanc et en acier inoxydable signature et comportent un clip de porte-clés intégré pour compléter l’emballage.

