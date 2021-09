Étuis et protecteurs d’écran pour iPhone 13 de Totallee -20%

Que vous veniez de recevoir un tout nouvel iPhone 13 ou que vous cherchiez à embellir votre ancien appareil, totallee célèbre l’arrivée de la nouvelle série iPhone 13 en offrant 20% de réduction sur tous les produits sur son site Web avec code LISSE.

20% de réduction sur les coques iPhone 13

Totallee est bien connu pour ses coques pour iPhone, qu’elle fabrique depuis 2013. Les coques sont minces, élégantes et sans marque. Si vous n’êtes pas fan des coques encombrantes avec de gros logos, vous devriez sérieusement envisager de vous procurer une coque chez totallee pour protéger votre iPhone. Ils se déclinent en 3 styles :

Mat: C’est l’étui signature de totallee. Il ne mesure que 0,02″ d’épaisseur et ne pèse que 0,01 oz. Son format compact vous permet de profiter du design élégant de votre iPhone.

Transparent: C’est le choix idéal pour les personnes qui souhaitent à la fois protéger et montrer leur nouvel iPhone 13 Pro, surtout si vous avez cette élégante couleur Sierra Blue.

Édition limitée: Au cours des deux prochains mois, totallee publiera une nouvelle couleur en édition limitée environ chaque semaine. Continuez à consulter leur site pour les nouvelles versions.

Acheter par taille : Coques iPhone 13 Pro Max | Coques iPhone 13 Pro | Coques iPhone 13 | Coques iPhone 13 mini

20% de réduction sur les protecteurs d’écran iPhone 13

Totallee propose également une variété d’accessoires minimalistes pour iPhone. Notre préféré est le protecteur d’écran bord à bord. C’est probablement le premier accessoire que vous souhaitez obtenir pour votre nouvel iPhone afin de vous assurer qu’il est protégé dès le premier jour.

C’est probablement le meilleur type de protecteur d’écran que vous puissiez obtenir. Il couvre tout le devant d’une manière où vous ne remarquerez même pas qu’il est là une fois appliqué. Parce qu’il est fait de verre trempé, ce protecteur d’écran est également super protecteur et durable et peut vous éviter des réparations d’écran coûteuses.

Acheter par taille : iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini

20% de réduction sur le pack best-seller

Si vous voulez gagner du temps en cherchant des accessoires, Totallee propose désormais un ensemble pratique, qui vous permet d’obtenir tout ce dont vous avez besoin pour votre nouvel iPhone en un seul clic : un étui transparent, un protecteur d’écran et un chargeur sans fil.

Avec code LISSE vous pouvez désormais bénéficier d’une remise de 20 % en plus du prix déjà réduit du pack best-seller. Avec le code, vous pouvez récupérer le pack pour seulement 96 $ – c’est une affaire énorme pour 3 produits de qualité. Profitez dès maintenant de la remise de 20 % en achetant sur le site Web de Totallee et en utilisant le code LISSE à la caisse. Toutes les commandes sont accompagnées d’une garantie de 2 ans et les commandes de plus de 50 $ sont expédiées gratuitement. Si vous préférez faire du shopping sur Amazon, vous pouvez également y trouver des produits totallee et obtenir 20% de réduction pour une durée limitée avec le code Amazon SLEEK20DEAL.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

