EU Covid dernier: les cas graves peuvent être PIRE en raison des vaccinations des personnes âgées, déclare le patron de l’AZ | Royaume-Uni | Nouvelles

Soixante-sept millions de doses du vaccin AZ ont été distribuées dans les pays européens, contre 440 millions de celles de Pfizer.

Des études récentes indiquant que l’AZ offre une protection plus longue contre les maladies graves chez les personnes âgées.

M. Soriot a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Quand vous regardez le Royaume-Uni, il y a eu un grand pic d’infections mais pas autant d’hospitalisations par rapport à l’Europe. »

Il a ajouté: « Au Royaume-Uni, ce vaccin a été utilisé pour vacciner les personnes âgées alors qu’en Europe, les gens pensaient initialement que le vaccin ne fonctionnait pas chez les personnes âgées. »

Des études suggèrent que le vaccin d’AstraZeneca produit une plus grande réponse des lymphocytes T chez les personnes âgées par rapport aux nouveaux vaccins à ARNm produits par Pfizer et Moderna, qui ont été les vaccins dominants en Europe, rapporte le Daily Mail.

Le professeur Sir Andrew Pollard, président du Comité mixte pour la vaccination et la vaccination (JCVI), l’organisme indépendant conseillant le gouvernement sur la politique de piqûre, a déclaré que les hospitalisations sont désormais « largement limitées aux personnes non vaccinées », suggérant que des niveaux plus élevés d’admissions sur le continent pourraient être simplement réduit à réduire l’absorption des première et deuxième doses.

En Allemagne, le taux de mortalité est désormais plus élevé, selon les données compilées par la BBC, et plus du double en Autriche, où un confinement a été imposé et une vaccination obligatoire instaurée.

Les restrictions ont été assouplies en Angleterre au cours de l’été, alors que cela ne s’est produit que dans certains pays de l’UE à l’automne.

Pour souligner l’importance de la vaccination, écrivant dans le Guardian avec Brian Angus, professeur de maladies infectieuses à l’Université d’Oxford, Sir Andrew a déclaré : « Pour le public, la pandémie était et est toujours une peste silencieuse, rendue visible par les images. des patients qui se battent pour leur prochain souffle et des journalistes des unités de soins intensifs parlant de la peur des patients et de l’épuisement des médecins et des infirmières derrière leurs visières embuées.

«Cette horreur continue, qui se déroule dans les unités de soins intensifs à travers la Grande-Bretagne, est désormais largement limitée aux personnes non vaccinées. Généralement, le Covid n’est plus une maladie des vaccinés ; les vaccins ont tendance à limiter cette affliction suffocante, à quelques exceptions près.

De plus, il a ajouté : « À court terme, les boosters et les restrictions sociales aideront à empêcher la propagation de Covid parmi les personnes non vaccinées cet hiver. Mais à long terme, la pression de Covid sur les unités de soins intensifs ne sera pas résolue par ces mesures.

« Le virus finira par atteindre les personnes non vaccinées. Pour prévenir une maladie grave, ces personnes ont besoin des première et deuxième doses du vaccin dès que possible. »