EU news: Bruxelles exhorte à envoyer un chèque de 1 000 € aux citoyens du bloc – Un eurodéputé s’en prend | Politique | Nouvelles

Fonds de relance de l’UE: expert sur la « plainte » de l’AFD allemande

Le politicien portugais a salué la proposition de la Commission européenne d’un fonds de redressement « ambitieux » de 750 milliards d’euros à distribuer à l’UE27. Mais alors que le bloc est en retard sur la reprise économique du Royaume-Uni et des États-Unis, M. Marques a fustigé les retards bureaucratiques du soutien financier de l’UE.

L’eurodéputé portugais a déclaré, en comparaison, que les États-Unis « ont pris une longueur d’avance » avec le plan de relance du président Joe Biden.

Il a écrit dans Politico: « Alors que l’UE cherche encore à débloquer l’argent convenu pour qu’il puisse enfin être décaissé, Washington a pris une longueur d’avance. »

L’eurodéputé a admis que la nature fédérale des États-Unis permettait un déploiement plus rapide des fonds avec lesquels un bloc comme l’UE aurait inévitablement du mal.

Et il a fustigé la réticence de Bruxelles à envisager des paiements directs aux citoyens européens pour accélérer le processus.

M. Marques a déclaré, tout comme cela s’est produit aux États-Unis, un soi-disant chèque de relance payé directement aux citoyens européens serait un coup de pouce significatif pour l’économie des États membres.

Il a déclaré: « L’UE doit déployer davantage de ressources sur le terrain dès maintenant et pas seulement à long terme. Alors que le déploiement des vaccins s’accélère et que nous nous libérons des verrouillages, nous devons nous assurer que les entreprises conservent leurs emplois et continuent d’avoir des clients, en particulier une fois que les programmes de mise à pied financés par le gouvernement cessent.

« Cela signifie que nous avons besoin d’un solide plan de relance qui dynamise l’économie immédiatement.

«L’UE doit envoyer un signal fort aux gouvernements nationaux pour qu’ils continuent de soutenir leurs économies et que l’argent de l’UE atteigne sa destination prévue en quelques mois, et non en quelques années.

«Mais il existe un moyen encore meilleur de s’assurer que les fonds de relance fournissent le stimulus nécessaire: utilisez les mois qu’il faudra pour approuver les plans nationaux de relance pour trouver un moyen de verser 1 000 € à chaque chômeur, personne âgée et parent.

« Les paiements directs ne seront pas une solution miracle, mais ils fourniraient à l’économie un coup de pouce indispensable – c’est-à-dire si l’UE est capable de surmonter son tabou. Et pourquoi pas?

« Le bloc est entré dans l’histoire l’année dernière avec son accord de reprise historique. Il peut certainement le faire à nouveau de cette manière plus petite, mais tout aussi cruciale. »

La Commission a été critiquée ces dernières semaines en raison de sa mauvaise gestion de la stratégie de vaccination et, plus récemment, de sa dispute amère avec les producteurs de jab AstraZeneca et le gouvernement britannique.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a menacé à plusieurs reprises la Grande-Bretagne d’interdire les exportations de vaccins.

Samedi, le Times a rapporté que le Royaume-Uni était sur le point de conclure un accord de vaccin avec l’UE qui aurait éliminé la menace de la coupure des approvisionnements par le bloc.

En vertu de cet accord, l’UE supprimera sa menace d’interdire l’exportation des vaccins Pfizer-BioNTech vers la Grande-Bretagne, a-t-il ajouté.

En échange, le gouvernement britannique acceptera de renoncer à certains approvisionnements à long terme du vaccin Oxford-AstraZeneca qui devait être exporté d’une usine aux Pays-Bas dirigée par le sous-traitant d’AstraZeneca, Halix, a rapporté le journal.

Une source de l’UE avait précédemment déclaré que l’UE n’avait pas l’intention de partager avec la Grande-Bretagne la substance vaccinale d’Halix, dont on estime qu’elle en a déjà produit suffisamment pour environ 15 à 20 millions de doses, et peut produire l’équivalent de 5 millions de doses par mois.

Le gouvernement britannique, Pfizer-BioNTech et AstraZeneca n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

La rebuffade de l’UE fait suite au refus répété de la Grande-Bretagne de partager avec Bruxelles les doses d’AstraZeneca produites dans deux usines au Royaume-Uni.

Vendredi, l’Agence européenne des médicaments a approuvé le site de production Halix aux Pays-Bas qui fabrique le vaccin AstraZeneca et une installation à Marburg en Allemagne produisant des injections BioNTech / Pfizer.