Simon Coveney a annoncé qu’il ne croyait pas qu’il y aurait une fin au différend avant Noël – ce qui signifie que les pourparlers pourraient bien s’éterniser après le Nouvel An. Mais Express.co.uk était furieux contre cela, considérant l’UE comme des « méchants » dans les discussions.

Simon Coveney a annoncé qu’il ne croyait pas qu’il y aurait une fin au différend avant Noël – ce qui signifie que les pourparlers pourraient bien s’éterniser après le Nouvel An.

Mais Express.co.uk était furieux contre cela, considérant l’UE comme des « méchants » dans les discussions.

DBanker a écrit : « Regardons les choses en face de ce qui se passe réellement ici.

« Dans les coulisses, ils ont tous la solution à ce problème, mais ils doivent vendre cette solution, et ils doivent créer des fanfaronnades et apparaître comme difficiles à obtenir, avant de glisser la solution que la plupart des gens n’aimeront pas, probablement vers Noël, quand la plupart s’en moquent.

« La même chose s’est produite pour l’accord sur le Brexit, la même chose se produira ici. »

Un autre lecteur a écrit : « L’UE voulait refuser de la nourriture et des médicaments à NI pour punir et encourager l’unification.

« Cela ne fonctionne pas et maintenant l’UE se retrouve dans un trou à cause de son comportement méchant et méchant.

Le monde sait qui sont les méchants intolérants.

Rha a écrit : « Les pourparlers sur le Brexit n’ont pas besoin de s’éterniser jusqu’à l’année prochaine.

« Lord David a fixé un calendrier au 5 décembre pour déclencher l’article 16, donc 3 jours et plus. »

LIRE LA SUITE: Le Britannique Barnier s’est moqué alors qu’il perd sa candidature aux élections françaises

« En particulier sur la garantie d’approvisionnement en médicaments en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne, ce que je sais que les deux équipes ont essayé de résoudre ces dernières semaines, et j’espère que nous pourrons progresser bientôt.

«Je ne pense pas qu’il y aura un accord complet sur toutes les questions liées au protocole avant Noël.

« Je pense que ce serait irréaliste à ce stade, mais je pense que certaines choses peuvent être convenues de ce côté de Noël, j’espère, comme je l’ai dit, donner une certitude aux habitants d’Irlande du Nord en termes d’approvisionnement en médicaments de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord .

« Certes, l’UE est très impatiente de faire avancer cette question, et elle pense avoir une solution qui, espérons-le, pourra également fonctionner pour la partie britannique. »