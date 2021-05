EU news: La Pologne REJETTE les commandes de Bruxelles – La République tchèque se retourne contre son voisin | Monde | Nouvelles

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la mine de lignite de Turow ferme – malgré un ordre de la Cour de justice de l’UE la semaine dernière. M. Morawiecki a déclaré que la Pologne souhaitait plutôt négocier avec la République tchèque et la plus haute juridiction de l’UE sur la question.

La Pologne a reçu l’ordre d’arrêter immédiatement l’extraction de charbon de lignite dans la mine Turow exploitée par l’État PGE, donnant ainsi une victoire au gouvernement tchèque qui avait demandé un ordre d’arrêter l’exploitation minière là-bas.

M. Morawiecki a déclaré lors d’une conférence de presse: “Nous allons entamer des négociations avec la partie tchèque, mais nous présenterons également de nouveaux arguments à la Cour”.

Evoquant une éventuelle fermeture de la mine, qui fournit du lignite à une centrale électrique voisine, il a ajouté: “Le gouvernement polonais n’en tient pas compte”.

M. Morawiecki a ajouté que la décision de la Cour européenne était “dangereuse” du point de vue de la sécurité énergétique, car la centrale électrique de Turow produit jusqu’à 7 pour cent de l’électricité polonaise.

Il a déclaré: “Aucune décision d’une institution européenne ne peut exposer les citoyens polonais à des risques, elle ne peut pas menacer la sécurité des citoyens polonais.

«Par conséquent, nous ne contrebalancerons pas seulement de toutes nos forces cette décision injustifiée, injuste et inattendue.

“Je suis convaincu que nous serons en mesure de prouver notre point de vue.”

M. Morawiecki a noté que la République tchèque et l’Allemagne exploitaient des mines de lignite et des centrales électriques à proximité des frontières de la Pologne.

La Commission exécutive de l’UE doit publier un vaste ensemble de propositions de politique climatique en juillet, y compris des réformes du marché du carbone et des normes plus strictes en matière de dioxyde de carbone pour les voitures.

Tous auront besoin de l’approbation de ses 27 États membres.

Les dirigeants discuteront aujourd’hui de la manière d’atteindre le nouvel objectif de l’UE convenu le mois dernier de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990.

L’objectif précédent était de 40%.

Les pourparlers permettront de mieux comprendre les changements de politique que les gouvernements européens sont susceptibles d’accepter pour atteindre cet objectif.

Un projet des conclusions du sommet, vu par . et conforme à un projet précédent, montre que les dirigeants de l’UE demanderont à la Commission de maintenir le système de l’UE consistant à fixer des objectifs nationaux de réduction des émissions en fonction largement du produit intérieur brut (PIB) par habitant .

Des responsables de plusieurs pays ont déclaré qu’ils soutiendraient cela.

“Nous pourrions vivre avec ça”, a déclaré un responsable d’un pays plus riche, s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Un responsable polonais a déclaré: “Une approche différente signifierait que l’ambition accrue serait atteinte en imposant un fardeau plus lourd aux États membres les plus pauvres.”

Le système actuel fixe des objectifs nationaux de réduction des émissions dans les secteurs non couverts par le marché européen du carbone, notamment le transport routier et le chauffage dans les bâtiments.

Basé en grande partie sur le PIB par habitant, cela signifie que les États les plus pauvres font face à des objectifs moins élevés. Les objectifs des pays plus riches sont également modifiés pour garantir que les réductions d’émissions se produisent là où elles sont les plus rentables.

Cependant, les objectifs devront être renforcés, conformément au nouvel objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030.