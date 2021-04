EU news: Un eurodéputé dit que la preuve du Brexit que les gens en ont marre de Bruxelles – Le Danemark pourrait partir Politique | Nouvelles

S’exprimant au Parlement européen, le politicien danois a déclaré qu’il espérait que le Brexit déclencherait une “réflexion intérieure” sur l’avenir de l’UE et la nécessité de changer de direction. Au lieu de cela, a-t-il déploré, Bruxelles a répondu avec un plan pour “plus d’UE” avec la perspective de pousser plus de pays à quitter le bloc, y compris le Danemark. M. Kofod a fustigé: «En même temps, je suis heureux et triste du Brexit.

“Heureux parce que le Brexit a été réalisé mais aussi triste parce que l’UE s’est développée dans une direction si mauvaise qu’une majorité de Britanniques pense que ce n’est plus attrayant.

«Le Brexit est le résultat de trop d’UE.

“C’est bien que le résultat du référendum soit respecté, c’est aussi bien qu’ils reprennent le pouvoir à l’UE et je félicite encore une fois les Britanniques pour l’accord qu’ils ont conclu.”

Il a ajouté: «J’espérais que le Brexit aurait vraiment entamé une réflexion interne dans le système de l’UE.

«Qu’ils se sont demandé pourquoi une majorité de Britanniques préféraient être en dehors de l’UE.

“Cela ne s’est vraiment pas produit. Au lieu de cela, ils ont maintenant lancé un projet européen encore plus ambitieux.

«Des frontières communes, une économie commune, avec beaucoup d’argent distribué à l’Europe du Sud et de l’Est.

“Exactement ce qui a fait de beaucoup d’entre nous” assez c’est assez “.

“Mais nous venons d’en recevoir davantage. Donc, avec le recul, je dois dire que le Royaume-Uni a fait le bon choix de quitter l’UE et que l’UE deviendra de moins en moins attrayante pour les petits pays comme le Danemark lorsque les fédéralistes seront en charge ici.

“Il y aura de moins en moins de place pour les différences nationales. Ce que je veux, c’est que l’UE revienne à ce type de coopération que nous avions lors de l’adhésion du Danemark.

«Lorsque nous avons essayé d’améliorer la relation avec les voisins que nous avions.

“Mais cela devient un centre de distribution des prestations et les gens essaient de limiter notre contrôle des frontières nationales. Il n’est donc pas étonnant que le Royaume-Uni ne veuille plus en faire partie?”

Dans une menace sévère pour l’UE que le Danemark suive le Royaume-Uni hors du bloc, il a conclu: “Plus d’UE ne rendra pas l’UE plus heureuse. Cela signifiera simplement que les gens auront l’impression d’avoir moins de pouvoir et au niveau national, ce ne sera pas possible. prendre des décisions qui s’adaptent à la situation nationale, elles seront simplement diluées petit à petit.

«Sans le Royaume-Uni, l’UE deviendra de plus en plus fédérale, ce qui m’inquiète pour le Danemark mais aussi pour le reste des pays de l’UE.

«Je veux ce qu’il y a de mieux pour le Royaume-Uni et l’UE, mais j’espère que le Danemark parviendra à la même conclusion car je ne peux pas croire que ce système puisse ou veuille être sauvé.

“Ce système ne veut que grandir.”

