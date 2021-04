EU NIGHTMARE: Accordez un accord de libre-échange aux nations qui veulent quitter le bloc, a déclaré Boris | UK | Nouvelles

À l’approche du cinquième anniversaire du vote historique du Brexit, près de six personnes sur dix (57%) soutiendraient le Royaume-Uni en proposant un tel partenariat aux États qui souhaitent se libérer de Bruxelles. Seuls six pour cent des personnes interrogées par Redfield et Wilton Strategies se sont opposées à l’offre d’un partenariat de libre-échange. Les résultats ont été bien accueillis par le député conservateur polonais de Shrewsbury et Atcham, Daniel Kawczynski.

Il a déclaré: «Comme toujours, les gens sont en avance sur les politiciens.»

M. Kawczynski s’attend à ce que les gens deviennent «de plus en plus insatisfaits de l’ineptie de l’Union européenne», et a souligné la frustration en Europe de l’Est que l’Allemagne poursuit le projet Nord Stream II qui importera du gaz directement de Russie, en contournant l’Ukraine.

Il a déclaré: «Ces pays d’Europe centrale et orientale, à mesure que leurs économies commencent à se développer et à s’étendre, et à mesure qu’ils gagnent plus confiance en leur souveraineté après avoir émergé de 50 ans de communisme, alors ils commenceront à ressentir cette ingérence croissante dans leur pays. affaires, et c’est l’opportunité pour le Royaume-Uni. Une chose que la Grande-Bretagne n’a jamais cherché à faire est d’essayer de contraindre ces pays à une union politique avec nous.

«Nous pensons que nous sommes suffisamment mûrs maintenant dans la période d’après-guerre où nous pouvons coopérer sans nous forcer mutuellement à une union politique et monétaire artificielle.

L’ancien chef du parti Ukip et Brexit, Nigel Farage, s’attend également à ce qu’une nouvelle relation avec le Royaume-Uni plaise aux États de l’UE qui n’ont pas encore été attirés dans la zone euro.

Il a déclaré: «Les pays en dehors de l’euro seraient les premiers à accepter notre offre généreuse. Nous n’avons jamais été contre l’Europe, juste contre l’UE. »

David Campbell Bannerman, ancien eurodéputé ukipien et conservateur, a déclaré: «Si nous pouvons conclure autant d’accords commerciaux dans le monde en un an, rien n’empêchera le Royaume-Uni de conclure un accord commercial rapide avec un membre de l’UE sortant. J’ai toujours pensé que ce n’était pas notre travail de briser l’UE; mais si des nations individuelles choisissent de partir, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les aider par une aide commerciale. »

Cependant, Jonathan Eyal, directeur international du Royal United Services Institute, doute que les anciens États communistes se précipitent vers la porte de sortie.

Il a admis qu’il y a «énormément de ressentiment à propos de ce que fait Bruxelles», mais a déclaré: «La peur pour eux sera qu’ils soient laissés seuls, suspendus en l’air, face à la Russie seuls sans avoir leur place en Europe. institutions. »

Au lieu de se concentrer sur l’euroscepticisme d’Europe de l’Est, le Dr Eyal souligne la position anti-UE de plus en plus dure du plus grand parti d’opposition allemand, Alternative for Germany.

Le parti d’extrême droite s’oppose à ce que l’UE devienne un «États-Unis d’Europe» et dit que si l’union ne peut pas être réformée, l’Allemagne doit démissionner ou être dissoute; il exige en outre «une fin ordonnée de l’expérience de l’euro».

Le Dr Eyal a également souligné l’euroscepticisme aux Pays-Bas, en Italie et en France.

John Longworth, un champion du Brexit qui préside désormais la Fondation pour l’indépendance, pourrait voir le potentiel d’accords avec des pays qui sont aujourd’hui dans l’UE.

Il a déclaré: «Ce serait intéressant si, en plus de nous chercher des accords commerciaux dans le monde entier, nous offrions des relations commerciales favorables allant au-delà de celles avec l’UE, mais sans le bagage politique à tout membre actuel de l’UE qui choisit de partir. le bloc. Le Royaume-Uni entretient d’excellentes relations commerciales avec la Suisse, un pays européen qui a choisi de ne pas se laisser piéger par Bruxelles. »

2 000 personnes ont été interrogées en ligne le 7 avril. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas du tout avec l’affirmation suivante: le Royaume-Uni devrait proposer un partenariat de libre-échange à d’autres pays qui souhaitent quitter l’UE?

Un total de 57 pour cent était d’accord, tandis que seulement six pour cent ont rejeté l’idée.