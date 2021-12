Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’une des versions finales sur Switch en 2021 sera une renaissance surprise d’un jeu qui a fait sa marque il y a une décennie, son port le plus récent étant sur la PlayStation Vita il y a un peu plus de huit ans. L’éditeur QubicGames s’est associé à OmniSystems pour apporter Euflorie HD à l’eShop le 31 décembre, au prix de 9,99 $/€.

À la base, le gameplay offre une approche de la stratégie en temps réel, ainsi que des éléments d’exploration et de puzzle. Il a un style visuel simpliste agréable (qui était un aspect familier dans les titres indépendants du début des années 2010) et a été relativement bien reçu dans ses différentes versions originales.

Une partie de la description officielle du jeu est ci-dessous.

Participez à l’exploration spatiale, à la conquête, à la croissance des plantes et à l’évolution biomécanique. Conquérez des astéroïdes dans l’espace lointain et utilisez leurs ressources pour faire pousser et nourrir des plantes et des créatures semi-organiques afin de faire ce que vous voulez. Planifiez votre stratégie contre des adversaires de l’IA qui se disputent tous les mêmes ressources et offrent une opposition féroce.