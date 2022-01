Eufy gifle deux caméras sur sa nouvelle sonnette pour détecter les visages et les colis familiers

Si vous étiez à la recherche de l’une des meilleures sonnettes vidéo stockées localement, Eufy a une toute nouvelle entrée à considérer. Eufy, une société d’Anker, a annoncé la Eufy Security Video Doorbell Dual, une bouchée d’un produit qui emballe deux caméras sur une sonnette vidéo sans fil alimentée par batterie.

La caméra principale arbore une résolution de 2K et un FoV de 160 degrés comme la sonnette vidéo Eufy, et une caméra supplémentaire orientée vers le bas est spécialement conçue pour détecter les colis avec son FoV de 120 degrés et sa qualité 1080p. Une autre nouveauté des sonnettes vidéo eufy est la possibilité de reconnaître des visages familiers, que vous pouvez indiquer dans l’application et recevoir des notifications lorsqu’un visage à votre porte n’est pas reconnu.

Comme pour les autres produits Eufy, le traitement est entièrement effectué à bord et stocké localement sur la Homebase 2, qui stocke la vidéo cryptée pendant environ 90 jours en moyenne. L’Eufy Security Video Doorbell Dual dure 6 mois avec une seule charge, fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa, et coûte 259,99 $ à partir du 8 février.

Eufy a également annoncé la Garage-Control Cam et la Garage-Control Cam Plus, deux nouvelles caméras de sécurité conçues pour être placées au-dessus du plafond de votre garage et surveiller toute personne entrant ou sortant. Les deux unités fonctionnent avec les moteurs de porte de garage populaires pour vous permettre d’ouvrir et de fermer votre garage à distance, avec des images bonus capturées par la caméra de résolution 1080p ou 2K.

Les deux Garage-Control Cams peuvent détecter les personnes et les véhicules – ce qui est particulièrement pratique pour un garage – et tous les calculs de l’IA et le stockage vidéo sont effectués localement avec les 32 Go de stockage inclus, avec prise en charge de l’enregistrement continu 24h/24 et 7j/7 et 4s pré- film en rouleau (lors de l’utilisation d’un enregistrement de détection de mouvement normal).

Garage-Control Cam avec contrôle à une porte et vidéo 1080p sera mis en vente en mars pour 99 $, tandis que Garage-Control Cam Plus passe à la vidéo 2K et au contrôle à deux portes pour 129 $.

La patience est une vertue

Chaque retard de jeu vidéo PS5 en 2022 – et leurs prochaines dates de sortie

De nombreux matchs de grande envergure ont été retardés au cours des deux dernières années en raison de COVID-19. Malheureusement, l’industrie des jeux a vu cette tendance se poursuivre jusqu’en 2021. Nous avons donc compilé une liste de chaque jeu retardé ou repoussé jusqu’en 2022 et au-delà. Voici à quoi vous pouvez vous attendre !

Économisez de l’énergie

Vous ne pouvez pas utiliser 2,4 GHz ? Vous pouvez toujours installer une prise intelligente dans votre maison.

Vous ne pouvez pas utiliser 2,4 GHz, mais vous souhaitez tout de même la commodité d’une prise intelligente ? Il n’y a pas encore beaucoup d’options. Cependant, vous pouvez toujours vous connecter avec la prise intelligente bi-bande de Broadlink qui fonctionne avec le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, de sorte que vous restez connecté même si votre routeur ne fonctionne pas avec 2,4 GHz.