Eufy répond à une énorme violation de la vie privée et attribue l’accès non autorisé à la caméra au “ bogue ” du serveur

Comme nous l’avons signalé plus tôt dans la journée, une énorme violation de la vie privée d’Eufy a permis aux utilisateurs de voir les flux de caméra en direct et enregistrés d’étrangers. Eufy a maintenant répondu à cette faille de sécurité, l’attribuant bizarrement à un «bug» qui a depuis été corrigé.

Dans un fil sur Twitter, Eufy a écrit:

Un bug logiciel s’est produit lors de la dernière mise à jour de notre serveur à 4 h 50 HNE aujourd’hui. Notre équipe d’ingénierie a reconnu ce problème vers 5 h 30 HNE et l’a rapidement résolu à 6 h 30 HNE.

La société poursuit en disant que tous les utilisateurs doivent «débrancher puis reconnecter» leurs caméras Eufy et «se déconnecter de l’application Eufy et se reconnecter». Cela devrait vous assurer que vous n’avez accès qu’aux flux de votre appareil photo dans l’application Eufy.

La réponse d’Eufy est à juste titre critiquée pour ne pas avoir fourni plus de détails sur ce qui n’a pas fonctionné ici. La société attribuant vaguement cet énorme problème de sécurité à un «bogue» n’aide pas à instiller la confiance dans la plate-forme à l’avenir.

La société a fourni des détails supplémentaires dans une déclaration de Macerkopf, affirmant que la mise à niveau du serveur était à l’origine de ce problème et qu’elle affectait un «nombre limité» d’utilisateurs.

En raison d’un bug logiciel lors de la dernière mise à jour de notre serveur aujourd’hui à 4 h 50 HNE, un nombre limité (0,001%) de nos utilisateurs ont pu accéder aux flux vidéo des caméras d’autres utilisateurs. Notre équipe de développement a reconnu ce problème vers 5 h 30 HNE et a pu le résoudre rapidement à 6 h 30 HNE.

Le problème a affecté les utilisateurs à un faible taux aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Cuba, au Mexique, au Brésil et en Argentine. Les utilisateurs en Europe ne sont pas concernés.

Notre centre client continuera à contacter les personnes concernées. Les moniteurs pour bébé eufy, les serrures intelligentes eufy, les systèmes d’alarme eufy et les produits eufy PetCare restent inchangés.

Nous nous rendons compte qu’en tant qu’entreprise de sécurité, nous n’avons pas fait assez bien. Nous sommes désolés d’avoir échoué et travaillons sur de nouveaux protocoles et mesures de sécurité pour nous assurer que cela ne se reproduise plus.