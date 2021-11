Eugene Levy a un nouveau concert et vous êtes assuré d’aimer ce voyage

Eugène prélèvement quitte le Rosebud Motel et se dirige vers sa prochaine aventure.

Le lundi 1er novembre, Variety a annoncé que la star de Schitt’s Creek allait accueillir et produire une nouvelle série de voyages pour Apple TV + intitulée The Reluctant Traveler. L’émission emmènera les fans dans des voyages uniques avec Eugene alors qu’il parcourt le monde pour visiter des hôtels extraordinaires qui sont loin de celui que son personnage Johnny Rose a dirigé avec sa famille pour la comédie Pop TV.

Le gagnant d’un Emmy, qui produira également l’émission, fera sa valise et son passeport pour emmener les fans dans des aventures folles alors qu’il filme dans différents logements. Il s’enregistrera dans les chambres et visitera la population locale pour en savoir plus sur leur culture en cours de route.