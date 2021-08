Eugene Levy annonce des nouvelles décevantes aux fans

Les créateurs de Schitt’s Creek, Eugene Levy et Dan Levy, ont annulé leur tournée d’adieu en Amérique du Nord au milieu de l’augmentation des cas de coronavirus, a annoncé vendredi le duo père-fils. La tournée a été annoncée en mars 2020, mais elle a été rapidement retardée par la pandémie. Dan et Eugene prévoyaient de faire une tournée dans les grandes villes d’Amérique du Nord, aux côtés des co-stars Catherine O’Hara, Annie Murphy, Emily Hampshire et Noah Reid pour célébrer la dernière saison de la série avec les fans.

“Lorsque nous avons reporté le Schitt’s Creek: The Farewell Tour, nous avions tous les espoirs et l’intention de voyager pour vous voir plus tard cette année”, ont écrit les Levy. “Cependant, malgré nos meilleurs efforts pour reprogrammer tout en gardant votre santé et votre sécurité au premier plan, nous avons constaté que les mandats étatiques et locaux varient trop largement pour le faire dans un proche avenir. Nous avons donc pris la décision difficile d’annuler tous dates de tournée qui étaient prévues avant la pandémie.”

Toute personne ayant acheté des billets recevra un remboursement complet, indique le communiqué. “Nous sommes désolés de vous manquer, et nous continuerons d’essayer de trouver un moyen de vous voir à l’avenir”, ont écrit les Levy. Eugene, 74 ans, a partagé la déclaration sur sa page Twitter, tandis que Dan, 38 ans, l’a publiée sur son profil Instagram.

Schitt’s Creek a été lancé sur CBC au Canada en janvier 2015 et sur Pop TV aux États-Unis le mois suivant. Les trois premières saisons de l’émission ont attiré peu d’attention lors de leur diffusion, mais après leur apparition sur Netflix, la popularité de l’émission a explosé. La série a été acclamée par la critique, menant à sa dernière saison qui a presque balayé les Primetime Emmys 2020. Eugene, Dan, O’Hara et Murphy ont tous remporté des Emmy Awards pour leurs performances. Dan a également remporté des Emmy Awards pour la réalisation et l’écriture. La série a également remporté la série Oustanding Comedy.

Schitt’s Creek a raconté l’histoire de la famille Rose, qui a perdu toute sa fortune et est obligée de vivre dans la ville titulaire, que Johnny (Eugene) a achetée comme blague pour son fils David (Dan) alors qu’ils étaient encore riches. Bien que la finale de la série ait été un parfait adieu pour la série, les membres de la distribution ont été interrogés sur les suites potentielles. Dan a récemment déclaré qu’il pourrait être intéressé à faire un film de Schitt’s Creek.

“Pour être honnête, c’est la meilleure façon dont nous aurions pu terminer la série”, a déclaré Dan aux journalistes après les Emmys en septembre, rapporte Variety. « S’il y a une idée qui me vient à l’esprit, elle doit être vraiment bonne parce que c’est une belle façon de dire au revoir. Croisons les doigts, nous aurons bientôt une bonne idée qui nous vient à l’esprit… J’adorerais travailler avec ces personnes. de nouveau.”

Hampshire a également noté comment la série a complètement changé sa vie dans une récente interview de ComicBook. “Ça a changé ma vie au même titre, je pense, que la vie des gens qui sont tombés amoureux de ce spectacle, en ce sens que c’était ce genre [of] comédie », a déclaré Hampshire. « Ce spectacle a ce cœur énorme qui ne sacrifie pas du tout son humour pour cela. C’est vraiment drôle, mais c’est aussi [leaves you] avoir l’impression d’aimer ces personnages, et ils s’aiment, et ils sont bons les uns envers les autres. Je sais que ça vient d’en haut. Dès le début, Dan avait pour mandat qu’il n’y aurait pas d’homophobie à Schitt’s Creek et que la ville ne serait jamais la cible de la blague, ni les habitants de la ville. Qui a créé ce monde de Schitt’s Creek [being] un espace tellement sûr que je pense que les gens veulent aller vivre pendant une demi-heure.”