Eugénie fait une rare apparition dans une subtile manifestation de solidarité envers Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry ont «brûlé les ponts» avec les fans britanniques, selon un commentateur

La princesse Eugénie, 31 ans, s’est rendue lundi matin au service Askew de l’unité de santé mentale de l’hôpital Hammersmith et Fulham à Londres pour voir le travail effectué par l’association caritative Hospital Rooms. Son apparence est peut-être un clin d’œil aux Sussex, à son cousin le prince Harry et à Meghan Markle, qui ont concentré une grande partie de leurs travaux récents sur la fin de la stigmatisation entourant la santé mentale.

Dans une publication sur Instagram, Eugénie a déclaré qu’en introduisant de l’art dans les espaces hospitaliers, les chambres d’hôpital fournissent « une lumière bien nécessaire dans un moment sombre ».

Elle a écrit: « L’association travaille avec des artistes qui visitent les services hospitaliers pour peindre des œuvres d’art sur les murs, rencontrer les utilisateurs des services et finalement laisser quelque chose de positif pour ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale. »

La santé mentale est devenue un sujet de plus en plus important au sein de la famille royale, en particulier depuis l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, diffusée sur CBS le 7 mars.

La conversation révélatrice avec l’animateur de talk-show américain a suivi la décision du couple de prendre du recul en tant que membres de la famille royale et de déménager en Californie pour mener une vie indépendante, loin des projecteurs.

La relation entre la princesse Eugénie et Harry a survécu aux luttes avec le reste de la famille (Image: .)

Meghan Markle: des experts sur Oprah interviewent la nomination aux Emmy Awards

L’une des déclarations les plus choquantes de l’entretien de deux heures était les pensées suicidaires de Meghan. « Je ne voulais tout simplement plus être en vie », a-t-elle déclaré. « Et c’était une pensée constante très claire et réelle et effrayante. »

Elle a parlé de se sentir vilipendée par la presse et non soutenue par la famille royale. Ses problèmes de santé mentale, a déclaré Meghan, ont été ignorés même si elle les a explicitement partagés.

La santé mentale est également un sujet qui tient à cœur à Harry. Dans un épisode du podcast The Telegraph en 2017, il a expliqué qu’il était « très proche d’une panne totale à de nombreuses reprises », qu’il a attribuée à « toutes sortes de chagrin, de mensonges et d’idées fausses ».

Plus tard, en 2019, lui et Oprah ont annoncé le documentaire The Me You Can’t See, où les deux discutent de « la santé mentale et du bien-être émotionnel tout en s’ouvrant sur leurs propres parcours et luttes en matière de santé mentale ». Il a été diffusé sur Apple TV+ en mai.

La santé mentale, a avoué Harry, a joué un rôle fondamental dans son souhait de redéfinir son rôle au sein de la famille royale.

Le soutien d’Eugénie au travail de santé mentale de l’organisme de bienfaisance pourrait être un clin d’œil à Harry et Meghan (Image: Princesse Eugénie/Instagram)

Voir Eugénie s’impliquer ravira les fidèles fans des Sussex, qui s’inquiéteraient de la façon dont les ruptures du couple avec le reste de la famille pourraient les affecter.

La relation de Harry avec son frère William, 39 ans, n’est plus aussi solide qu’avant, ce qui signifie que le soutien de la princesse Eugénie pourrait être très apprécié – maintenant plus que jamais.

Les deux sont proches depuis qu’ils sont enfants.

Leurs mères, feu la princesse Diana et Sarah Ferguson, 62 ans, étaient des amies proches – à tel point qu’elles sont même parties en vacances ensemble, emmenant, bien sûr, leurs enfants. On dit que ces temps ont établi la racine de leur lien.

Lorsqu’ils ont grandi, Harry et Eugénie ont rejoint la scène des clubs ensemble, devenant des habitués de certains des clubs les plus connus de Londres.

Le lien des cousins ​​remonte à leur adolescence, les deux partageant des luttes similaires (Image: .)

Dans Finding Freedom, la biographie écrite par Omid Scobie et Carolyn Durand, les auteurs disent : « Comme Harry, Eugénie a également eu du mal à se forger sa propre identité en grandissant.

« Ne pas être dans un rôle senior signifiait qu’elle devait sortir dans le monde et trouver sa propre voie, ce qu’elle a fait.

« Harry s’était toujours confié à son cousin quand il s’agissait des femmes de sa vie.

« Non seulement lui a-t-il fait confiance implicitement, mais des amis disent qu’elle donne de bons conseils et qu’elle a toujours été ‘au-delà de la sagesse’ pendant ses années. »

La princesse aurait été l’une des premières membres de la famille royale à être informée lorsque Harry et Meghan ont commencé à sortir ensemble à l’été 2016, et lorsque la nouvelle est apparue dans la presse, elle et son mari Jack Brooksbank étaient avec eux au Canada.

Même après le départ de Meghan et Harry, Eugénie a montré son affection pour le couple. Lorsque leur deuxième bébé, Lilibet, est né en juin, Eugénie a félicité ses « chers cousins », écrivant dans une story Instagram : « Nous ne pourrions pas être plus heureux pour vous tous ».

Eugénie réside maintenant avec son mari Jack et son bébé August à Frogmore Cottage, la maison britannique de Harry et Meghan.

La reine a offert la propriété, qui se trouve sur le terrain du château de Windsor, au duc et à la duchesse de Sussex en cadeau de mariage avant de se marier en mai 2018.

Lorsque Harry s’est rendu au Royaume-Uni en avril dernier pour assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip, il y est resté avec sa cousine et sa famille. Lorsqu’il a dû s’isoler avant le dévoilement de la statue de Diana, Eugénie l’a également hébergé.

Le déménagement des Sussex aux États-Unis et les tensions entre eux et la firme ne semblent pas avoir affecté le lien d’Harry et Eugénie – son engagement avec un organisme de bienfaisance en santé mentale servant de preuve, une fois de plus, de leurs intérêts communs.

Pour une assistance confidentielle au Royaume-Uni, appelez les Samaritains au 116123 ou visitez www.samaritans.org pour plus de détails. Aux États-Unis, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (1-800-273-8255).