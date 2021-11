Eugenio Derbez apporte son soutien à la famille de Carmen Salinas – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Il y a une semaine, Image de balise Carmen Salinas Elle a souffert d’une hémorragie cérébrale qui, à ce jour, la maintient au lit sans montrer aucune amélioration.

Sa petite-fille Carmen Plascencia a avoué que pour l’instant tout est pareil dans la santé de votre grand-mère bien-aimée.

Aussi refusé que ce problème de santé a été causé par le vaccin covid.

Je pense que jamais, non, non, non, pas du tout. Oui (elle a eu le temps avec le vaccin) et toute ma famille. Toute ma famille est vaccinée car nous devons aider à faire baisser cette urgence sanitaire. Nous sommes fidèles à vacciner, à soutenir, nous sommes vaccinés et tout va très bien »