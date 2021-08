Eugenio Derbez décide de quitter la comédie – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Sans aucun doute, depuis qu’Eugenio Derbez a quitté le Mexique et a cherché ses rêves à Hollywood, il a eu une séquence de travail imparable. En plus d’apparaître dans de grandes productions cinématographiques et séries pour des plateformes de streaming, l’humoriste a eu l’occasion de se tester dans d’autres genres, comme les émissions de téléréalité et même le drame. Récemment, l’acteur mexicain a été invité à l’émission “The Tonight Show” avec Jimmy Fallon à New York, où en plus de parler de son rôle dans le film en tant que professeur de musique, Derbez s’est rendu compte qu’il était peut-être temps de changer de vocation.

Le film “CODA” a été présenté en avant-première au Sundance Film Festival il y a quelques mois, et a connu un tel succès qu’il a été acquis pour un montant record par Apple TV+. Au cours de l’entretien avec Fallon, Derbez a déclaré qu’au début de sa carrière, il s’était consacré à la comédie et a annoncé qu’il cherchait désormais à changer le genre des films dramatiques, tant au Mexique qu’aux États-Unis, car la plupart des les gens ne prennent pas au sérieux de jouer ces personnages-

“J’ai fait de la comédie toute ma vie, c’est pourquoi les gens ne me prennent pas au sérieux pour les rôles dramatiques”, a déclaré Derbez, qui a mentionné d’autres acteurs qui ont pris la même décision, tels que Tom Hanks et Jim Carrey, qui ont changé leur comportement. comédie au drame.

Quelques jours avant l’interview de Jimmy Fallon, la fille aînée d’Eugenio, Aislinn, a révélé sur Instagram que son père était très nerveux, il s’est également souvenu de son premier voyage à New York avec l’acteur. “Il y a 15 ans, nous sommes venus à New York ensemble pour qu’il réalise l’un de ses plus grands rêves, qui était de jouer à Broadway, alors que je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie (j’ai fini par étudier les arts visuels là-bas et c’était l’une des meilleures étapes de ma vie. vie) », a partagé l’actrice.

