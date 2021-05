Eugenio Derbez et Alessandra Rosaldo étaient au bord du divorce

“Nous avons eu des crises dans lesquelles nous avons pensé que nous devions peut-être nous séparer”, a déclaré Alessandra dans une interview pour l’émission El Gordo y La Flaca. A quoi Eugenio a ajouté: “Deux ou trois comme ça … la semaine prochaine j’y vais.”

Plus tard, l’acteur et le producteur ont révélé que les différences entre eux étaient si fortes qu’ils ont dû recourir à la thérapie pour pouvoir continuer ensemble.

Eugenio et Aitana Derbez avec Alessandra Rosaldo. (Instagram.)

“Nous avons cherché de l’aide, nous étions en thérapie … Il fut un temps où la thérapie n’était pas possible non plus et quand ils vous disent” Alors travaillons sur la façon dont ils vont se séparer “c’est là que vous dites …”; moment au cours duquel Alessandra a interrompu pour dire: «Non, attendez, le même et non [nos queremos separar]».

L’ancienne membre de Sentidos Opuestos a expliqué que ses plus gros problèmes avec Eugenio sont survenus à la naissance de sa fille.