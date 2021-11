Eugenio Derbez hausse la voix, demande justice pour Octavio Ocaña

Eugenio Derbez demande justice pour Octavio Ocaña « Benito » | Instagram

La vérité est que la perte de l’acteur Octavio Ocaña connu pour son rôle de « Benito » dans Voisins, a réussi à remplir d’émotions des millions de personnes et ce qui s’est passé était assez surprenant et surtout quelque chose qui ne peut toujours pas être compris.

Le créateur de l’émission « Voisins », Eugenio Derbez a rejoint la famille et les amis de l’acteur Octavio Ocaña pour demander justice et clarification de sa perte.

Et c’est qu’hier, tout le pays était en deuil après la publication de la nouvelle de l’incident qui s’est produit, auquel malheureusement il n’a pas pu survivre.

Hier, le réalisateur Eugenio a partagé une publication dans laquelle il y a une tendre photographie d’Octavio dans son rôle de « Benito » dans son enfance.

La violence nous a encore une fois pris l’un des nôtres. Octavio, enfant, a conquis le cœur de nombreux Mexicains. Je me joins à toutes les voix qui demandent justice pour lui et sa famille. À ses parents et à ses sœurs, j’envoie un câlin fraternel, repose en paix Benito », a-t-il écrit dans son post sur Instagram.