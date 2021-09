Eugenio Derbez Il vise l’Oscar ! grâce à ton dernier film

Eugenio Derbez Il vise l’Oscar ! grâce à son dernier film | Instagram

Sans aucun doute le célèbre acteur et le réalisateur Eugenio Derbez est une source de fierté pour le Mexique et son travail a été si bon qu’il pourrait être nominé pour un Oscar, grâce à son rôle dans le film “CODA : Signes du cœur”.

A noter qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une pré-liste, cependant, le comédien mexicain Eugenio Derbez sonne déjà très fort pour les récompenses. oscar 2022, grâce à son rôle dans ce film susmentionné.

Tout semble indiquer que l’acteur et réalisateur Mexicain entrerait dans la liste restreinte du “Meilleur acteur dans un second rôle” lors du gala du film et pourrait être mesuré avec des acteurs tels que Jon Bernthal, Jamie Dornan, Ciaran Hinds et Kodi Smit McPhee.

Comme vous vous en souviendrez, le comédien Il y a plusieurs années, il s’est plaint à Jimmy Fallon qu’il n’était pas pris au sérieux, donc personne ne s’attendait à le voir sur scène avec la possibilité de remporter l’un des prix les plus importants de l’industrie cinématographique.

Cependant, il semble qu’il ait laissé tout le monde la bouche fermée et même il a été surpris, car il a réalisé ce dont il a rêvé, ou peut-être que cela pourrait arriver.

Récemment, la liste des nominés possibles pour les Oscars a été publiée comme chaque année, où à la surprise de nombreux Latinos Derbez est apparu grâce à sa participation à “CODA: Signs of the heart”.

Au Mexique, c’est très difficile pour eux de me donner l’opportunité de faire un film dramatique ou un film ‘indie’ car j’ai une formation de comédien”, a-t-il admis dans une interview.

D’autre part, Sian Heder a écrit et réalisé ce “remake” du film français “La famille Bélier” (2014) qui se concentre sur une adolescente nommée Ruby, qui est la seule personne qui peut entendre dans une famille de sourds.

Cependant, le dilemme pour Ruby se pose lorsqu’elle doit décider entre soutenir l’entreprise de pêche en déclin de sa famille ou continuer sa passion pour la musique.

Et d’après ce que l’acteur a annoncé, il adore les films indépendants, mais le problème c’est qu’ils le laissent rarement en faire un, en fait il a fait “La même lune” (2007) et quelques autres là-bas, cependant, n’a pas été très pris dans compte dans ce genre.

Cependant, aux USA, comme ils ne connaissent pas tout ce “background”, ils lui en donnent l’opportunité, j’auditionne, et, du coup, la porte s’ouvre pour qu’il fasse partie de ce film indépendant qui, en plus, est magnifique .