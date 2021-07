Eugenio Derbez licencie Sammy Pérez – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Eugenio Derbez n’a pas tardé à réagir à la mort de Sammy Pérez en raison des conséquences que COVID-19 a générées dans son corps.

L’humoriste mexicain a fait part de ses sentiments après le décès de son collaborateur aux premières heures de ce vendredi, en raison d’un arrêt cardiovasculaire et après avoir été hospitalisé plusieurs semaines en raison de complications liées au COVID-19.

Dans une interview avec le programme Hoy, Derbez a souligné la qualité humaine de Sammy et a regretté que sa mort se soit produite dans les conditions dans lesquelles elle s’est produite.

«Je l’aimais beaucoup, j’avais une relation très forte et très bonne avec lui en dehors du travail… il allait toujours à mes soirées à mes réunions, c’était une personne que j’aimais beaucoup et qui était très proche de moi. Ça me fait mal parce que j’étais une bonne âme », a-t-il souligné.

La nouvelle du décès a été confirmée ce matin via le compte Instagram de l’humoriste, où il est rapporté que Sammy est décédé vers 3h50 du matin le 30 juillet et qu’ils ont effectué quelques manœuvres pour tenter de le réanimer, sans succès.

« Sammy Pérez vient de subir une crise cardiaque cardiovasculaire, son petit cœur a cessé de battre. Ils ont essayé de le manœuvrer pour lui sauver la vie, mais ils n’ont pas pu. Repose en paix, Sammy, tu nous laisses avec un très grand vide dans nos cœurs », lit-on dans la publication.

Ces derniers jours, il a été signalé que la santé de Sammy était gravement altérée par un champignon qui colonisait ses poumons. De même, l’acteur qui s’est fait connaître avec divers programmes de l’acteur Eugenio Derbez, avait des problèmes rénaux causés par son diabète.

Le même créateur de En voyage avec les Derbez a souligné que sa proximité avec Sammy est ce qui l’émeut dans ces moments difficiles et c’est pourquoi il lui est difficile de faire face aux attaques auxquelles il a été confronté ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

“J’ai été en contact avec les neveux, qui sont pratiquement la seule famille au courant de cela…”, a-t-il commenté.

Il a expliqué que la facture d’assurance médicale de Sammy est très élevée et doit maintenant être couverte, il continue donc à apporter son aide et a également demandé le soutien du public pour payer les dépenses qui s’élèvent déjà à près d’un million de pesos.

Eugenio Derbez a profité de l’interview dans l’émission du magazine Televisa pour souligner la qualité humaine de Sammy : “C’était un homme qui brillait partout où vous le mettiez, c’était un être de lumière… Sammy était un être merveilleux qui là où vous le mettiez il brillait”.

Andrea Legarreta, pour sa part, a reconnu la proximité et l’impulsion qu’Eugenio Derbez a donné au comédien récemment décédé. “Nous connaissons votre grand cœur, l’énorme quantité que vous avez conduite et suivie dans vos carrières, vous êtes un grand ami, vous êtes un grand homme et Sammy est sûrement parti heureux de vous aimer comme vous le méritez et il le sait sans aucun doute. tout ce que vous avez fait pour lui en tant qu’ami et chef de travail », a-t-il conclu.

Sammy Pérez Rivera est né à Pantepec, à Puebla, au Mexique, le 3 octobre 1955. Il a commencé sa carrière artistique en 1993, lorsqu’il a participé à l’émission animée par Jorge Van Rankin et Esteban Arce, El Calabozo. Il a ensuite rejoint le casting de Toma Libre.