Eugenio Derbez prépare un film avec Netflix inspiré du jeu mexicain populaire

Selon un communiqué publié par la plateforme, ce film est inspiré du populaire jeu de société mexicain Lotería et raconte l’histoire d’un père récemment veuf (Eugène Derbez) qu’en cherchant à vous rapprocher de vos enfants, vous devrez faire face à plus que ce que vous aviez prévu lorsqu’une vieille loterie familiale prendra vie.

Premier art du film Lotería. (Avec l’aimable autorisation de Netflix.)

La famille s’aventurera dans un voyage autour du monde pour découvrir les secrets de la loterie et ainsi éviter de tomber entre les mains d’un mystérieux magnat au plan diabolique.

Jusqu’à présent, on n’en sait pas plus sur le casting, mais le film sera réalisé par le nominé aux Emmy Jacques Bobin, et avec lequel vous avez déjà travaillé Eugène à Dora et la cité perdue.