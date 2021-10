Eugenio Derbez suscite la polémique, sa statue à Acapulco est retirée

Eugenio Derbez provoque la polémique, sa statue à Acapulco est enlevée | Twitter

La statue de acteur et le réalisateur mexicain Eugenio Derbez situé à Acapulco auraient été vandalisés par certains habitants du port de Guerrero, puisque des centaines de critiques et aussi de mèmes pleuvent depuis son dévoilement.

A noter qu’Eugenio Derbez fait partie des Mexicains qui ont réussi à franchir les frontières et qui ont également triomphé à Hollywood.

Cependant, apparemment son travail artistique n’est pas apprécié par beaucoup, la preuve en est que la statue qui a été construite en son honneur en Acapulco Il a été vandalisé et retiré du site quelques jours après avoir été placé tout près de l’avenue côtière du port.

C’est samedi dernier, le 9 octobre, qu’un statue d’Eugenio Derbez devant l’hôtel Elcano, tout près de l’avenue côtière et rapidement sur les réseaux sociaux des commentaires négatifs ont commencé à apparaître et ils se sont demandé si l’acteur méritait vraiment d’être reconnu, puisque sur la plaque placée à côté de la statue on pouvait voir :

Inauguration du rond-point Eugenio Derbez en remerciement pour sa contribution à la diffusion d’Acapulco dans le monde ».

On sait que le travail était en charge de la Commission des infrastructures routières et aéroportuaires de l’État de Guerrero, le gouvernement de Héctor Astudillo Flores, gouverneur constitutionnel, ainsi que Javier Taja Ramírez, directeur général de l’OPD.

Cependant, les critiques sur les réseaux sociaux sont passées et quelques jours après sa pose, la statue a été vandalisée.

La statue d’Eugenio Derbez s’est réveillée complètement recouverte de sacs en plastique et de ruban adhésif gris, la même chose s’est produite avec la plaque qui mentionnait qu’elle avait été construite en guise de remerciement et au début Yahir García Delgado, directeur de l’Institut municipal de planification de la ville a déclaré oui Les voisins qui étaient contre ces travaux pouvaient demander formellement leur retrait.

Celui qui a toujours le dernier mot, ce sont les citoyens et en ce sens, nous établirions une communication institutionnelle avec la communauté culturelle et la société civile qui veulent s’intégrer afin de donner une meilleure orientation à cette statue », a déclaré le journaliste Óscar Ricardo Bec Muñoz.

Selon lui, les citoyens pourraient se réfugier en vertu de la loi 444 pour la protection du patrimoine culturel et naturel de l’État et des municipalités de Guerrero, où il est indiqué que pour mettre des noms de personnes aux emplacements de l’État, il est essentiel qu’ils se sont démarqués par leurs actes au niveau local, national ou international dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la science, de la technologie ou du sport.

Bien que cette possibilité ait été offerte de retirer la statue d’Eugenio Derbez, il n’était pas nécessaire que les voisins soient d’accord, car des heures après la publication des photographies de la statue vandalisée, les autorités locales l’ont retirée du site et jusqu’au signale qu’il a été remis en place.

Il convient de noter qu’Eugenio Derbez n’a pas commenté la question, cependant, il vient de créer sur Apple TV + la série Acapulco basée sur les expériences de Máximo Gallardo.