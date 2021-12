Eugenio Derbez vante les cookies de ses personnages – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Eugenio Derbez a commencé sa carrière il y a plusieurs années et grâce à ses programmes il a popularisé des personnages qu’il a créés tels que El lonje moco, Armando Hoyos ou Ludovico P. Luche, entre autres, mais il a également donné la parole à d’autres personnages dans des films d’animation tels comme El Burro Shrek.

C’est pourquoi un fan a décidé de surprendre le comédien en lui envoyant un détail très original et délicieux, qui consiste en plusieurs biscuits avec la figure des personnages les plus emblématiques d’Eugenio Derbez.

À travers plusieurs vidéos qu’il a publiées sur ses stories Instagram, Eugenio Derbez a partagé le cadeau qu’il a reçu d’un fan propriétaire d’un établissement dédié à la confiserie. « Je suis impressionné par ce qu’un fan m’a fait, ce sont des cookies faits à la main avec tous mes personnages. L’âne de Shrek, voyez le détail ; le Grinch, boule de neige ».

Eugenio Derbez a montré son admiration car les cookies ont beaucoup de détails. A chaque fois qu’un cookie avec l’un de ses personnages était montré, il interprétait la voix avec laquelle ils se faisaient connaître, par exemple Armando Hoyos.

“Alors Aarón Abasolo, la morve lonje et est un cookie, quelle beauté. Armando Hoyos, oui je me ressemble beaucoup et c’est un cookie et puis ils ont mis la décoration dessus. C’est une oeuvre d’art ». Comme si cela ne suffisait pas, le fan a également réalisé un cookie avec le visage de Fiona, la chienne d’Eugenio Derbez. L’acteur a déclaré que le cookie était comme son animal de compagnie.

Enfin, le comédien a montré un cookie en forme d’empreinte de chiot dans lequel était lu le message : « Merci pour tout votre amour pour eux », ceci car à plusieurs reprises Eugenio Derbez a promu la fin de la maltraitance animale. Dans le dernier fragment de la vidéo, Eugenio Derbez a déclaré qu’il considérait tous les cookies comme un bijou et a assuré qu’il ne les mangerait pas et qu’il les garderait. « C’est un bijou, merci. Je ne vais pas les manger, je vais les encadrer ».