Eugenio et Aislinn Derbez ont suivi une thérapie pour sauver leur relation après l’émission de télé-réalité

Au cours de la première saison, il était courant de voir Aislinn et Mauricio Ochmann se battre constamment, ce qui a conduit à leur divorce. Cependant, d’autres désaccords familiaux ont également été enregistrés.

Eugène a reconnu que la plus grande crise s’est produite entre lui et son premier-né, car à un moment donné, la barrière du père et du producteur a été brisée et leur relation s’est usée au point d’avoir besoin d’une thérapie pour résoudre les conflits.

Aislinn et Eugenio Derbez (Instagram)

«Ma relation avec mes enfants a été souvent rompue lors de ce voyage, et nous avons même dû suivre une thérapie. Avec Aislinn J’ai suivi une thérapie de couple, mais père et fille, car il y avait beaucoup de choses qui ont été brisées par la pression d’être en tant que producteur et en tant que père », a expliqué l’acteur de l’émission El gordo y la flaca.

Derbez Il a avoué que pendant la thérapie, il avait découvert que sa fille avait de la rancune contre lui parce qu’il sentait qu’il ne la laissait pas briller et qu’il voulait toujours être le protagoniste.

«Aislinn avait une rancune là-bas un peu cachée avec moi qui est sortie en thérapie, puis je lui ai dit: ‘AislinnJe suis ton père, comment penses-tu … “, dit Eugenio.