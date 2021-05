Eugenio Pace, PDG d’Auth0, sur l’accord de 6,5 milliards de dollars avec Okta et ses conseils aux entrepreneurs

Les cofondateurs d’Auth0, Matias Woloski (à gauche) et Eugenio Pace. (Photo Auth0)

L’acquisition géante d’Okta de 6,5 milliards de dollars de la start-up Auth0 de la région de Seattle a été officiellement clôturée lundi. Mais pour Eugenio Pace, le jalon majeur n’est qu’un autre marqueur – bien que lucratif – dans le voyage d’Auth0.

«Le mot« sortie »est souvent utilisé lorsque quelqu’un vend une entreprise», a déclaré cette semaine le PDG et co-fondateur d’Auth0. «Ce n’est pas comme ça que je vois les choses. Il reste encore beaucoup à faire. Notre mission et notre objectif, la raison pour laquelle nous avons créé Auth0 pour commencer – ce n’est pas encore fait. »

Nous avons rencontré Pace pour parler de l’accord entièrement en actions, qui rassemble deux leaders du secteur des logiciels d’authentification d’identité et est l’une des plus importantes acquisitions jamais réalisées par une société de technologie de Seattle. Pace continuera à diriger Auth0 en tant qu’unité commerciale indépendante d’Okta, cotée en bourse.

Okta paiera 6,5 ​​milliards de dollars pour acquérir l’Auth0 de Seattle; Le démarrage de la technologie d’identité était évalué à 1,9 milliard de dollars l’année dernière

Pace, finaliste PDG de l’année aux . Awards, a passé 12 ans chez Microsoft avant de lancer Auth0 avec son compatriote argentin Matias Woloski en 2013. Il s’agissait de sa deuxième tentative de démarrage – une entreprise antérieure qu’il avait fondée en Argentine a échoué.

Auth0 a certainement fonctionné un peu mieux. Lisez la suite pour en savoir plus sur notre conversation, qui a été modifiée pour plus de clarté et de concision.

.: Merci d’avoir discuté avec nous, Eugenio. L’accord a finalement été conclu. Cela vous semble-t-il différent?

Eugenio Pace: Dans un avenir prévisible, tout reste à peu près le même. Nous avons toujours notre marque, notre identité – notre mission ne change pas. Il s’agit d’augmenter ce que nous faisons de manière indépendante, tout en opérant comme une entité avec une portée beaucoup plus large. L’accord a demandé beaucoup de travail, et le voir aboutir, c’est très satisfaisant. C’est une étape très positive pour l’entreprise. Mais un jalon n’est pas une destination. C’est un peu comme recommencer, en tant qu’entrepreneur et en tant que fondateur.

.: Okta ciblait Auth0 depuis plusieurs années. Qu’est-ce qui a fait que c’était le bon moment?

Rythme: Lorsque le PDG d’Okta, Todd McKinnon, et moi avons eu une conversation pour la première fois en 2013, nous étions une petite entreprise avec une poignée d’employés et il y avait beaucoup de choses que nous n’avions pas comprises et que nous ne savions pas. Nous étions encore en train de déterminer les principes de base de ce qui a fait le succès d’Auth0.

Avance rapide huit ans plus tard, et nous sommes sur la bonne voie pour devenir une société ouverte – nous mesurions ce jalon en mois, pas en années. Nous avons démontré que nous résolvons quelque chose de réel, que l’adéquation au marché du produit existe et que nous sommes capables d’exécuter et d’évoluer.

Donc, unir ses forces avec Okta maintenant était absolument la bonne chose à faire, par rapport à plus tôt. Certaines de nos erreurs fondamentales antérieures auraient été ancrées dans l’entité combinée, et cela nous aurait mis dans une situation plus difficile. Mais maintenant, tout est une question d’exécution et d’échelle, et amener le futur que nous avons imaginé au présent beaucoup plus rapidement que si nous le faisions nous-mêmes.

Le PDG d’Auth0, Eugenio Pace, au . Summit. (Photo . / Dan DeLong)

.: Auth0 était évalué à 1,9 milliard de dollars en juillet. Votre entreprise s’est accélérée au milieu de la pandémie. Certains disent que vous n’auriez pas dû vendre si tôt. Pourquoi ne pas attendre et vendre plus tard?

Rythme: Tout d’abord, c’est un accord de 6,5 milliards de dollars. Notre évaluation était inférieure à 2 milliards de dollars il y a six mois. Pour quelqu’un qui a investi dans notre série F en juillet, il s’agit d’une augmentation de 3,5 fois en six mois. J’appellerais cela une assez bonne affaire. Et pour nos tout premiers investisseurs, il s’agit d’un rendement supérieur à 200X. Bien sûr, les gens en veulent plus. Mais je ne me sens pas mal en termes de représentation des intérêts de nos actionnaires.

C’est aussi une transaction entièrement en stock. C’était un peu par conception. La raison pour laquelle nous faisons cela est à cause de la croissance. Nous pouvons grandir plus vite, mieux et faire plus dans le monde avec Okta, plutôt que d’être séparés.

Mon pari est que l’action Okta dont nous faisons maintenant partie va croître beaucoup plus rapidement que les actions séparées. Et parce que nous détenons des actions d’Okta, nous sommes en mesure de profiter de cet avantage.

S’il s’agissait d’une acquisition au comptant par une grande entreprise, j’aurais quelques réserves. Nous n’encaissons pas. Si nous rejoignions une organisation beaucoup plus grande, Auth0 serait un tout petit morceau d’une chose beaucoup plus grande. Au lieu de cela, nous sommes à peu près 20% d’Okta. Ce n’est pas une partie insignifiante d’Okta.

C’est vivre dans le présent, concevoir un futur, mais aussi être conscient du passé comme tremplin vers ce qui s’en vient, une opportunité d’apprentissage.

.: Salesforce Ventures a mené votre dernier tour. Avez-vous suscité l’intérêt d’autres acquéreurs potentiels?

Rythme: Okta n’est pas la seule entreprise à avoir manifesté de l’intérêt tout au long de notre vie. Une entreprise comme la nôtre, nous avons été très chanceux – nous avons grandi et nous avons réussi dans de nombreux domaines. Et comme vous pouvez l’imaginer, il y a eu beaucoup d’intérêt, non seulement de la part des entreprises, mais aussi des investisseurs.

.: Okta et Auth0 vendent tous deux des logiciels d’authentification d’identité, mais viennent de différents côtés. Okta est au service des entreprises et de leur personnel, tandis qu’Auth0 se concentre sur les développeurs et les utilisateurs finaux. Sera-t-il difficile de fusionner ces deux éléments en une seule entité?

Rythme: Les chances ne sont peut-être pas en notre faveur si vous regardez les statistiques des fusions et acquisitions en général. Beaucoup de ces transactions ne se terminent pas bien.

Les causes de ces échecs peuvent être une incompatibilité de vision, de culture, de leadership – mais cela ne nous est pas arrivé. Nous avons plus en commun que ce qui nous divise – nos valeurs, nos convictions pour l’avenir, etc.

Le fondement commun est une vision. Nous pensons tous les deux que l’identité est un problème absolument essentiel à résoudre. Cela ne va pas disparaître et cela affectera à peu près toutes les entreprises de la planète. Nous pensons qu’un cloud d’identité indépendant est la bonne voie à suivre pour diverses raisons: sécurité, confidentialité, etc. Nous pensons également que les défis liés à l’identité ne seront pas plus faciles à mesure que le monde deviendra plus numérique. Et nous sommes tous les deux des entreprises natives du cloud, nées dans la révolution du cloud.

C’est ce que nous avons en commun. Mais nous avons aussi des choses qui sont plus complémentaires les unes avec les autres, et c’est ce qui rend le syndicat plus intéressant. Nous vendons à plus de marchés internationaux; Okta est majoritaire aux États-Unis. Nous sommes une entreprise à distance; Okta est une entreprise de bureau plus traditionnelle. Nous vendons aux développeurs; ils vendent aux DSI et aux groupes technologiques des entreprises. Leur produit est davantage centré sur l’identité de la main-d’œuvre; nous sommes plus centrés sur le consommateur.

Ainsi, même si nous sommes dans le même espace de problèmes, tous ces éléments ne nous rendent pas incompatibles, mais complémentaires – nous pouvons combler les lacunes. Même du point de vue du produit, nous pouvons désormais couvrir un ensemble de cas d’utilisation beaucoup plus large et offrir à nos clients plus d’options. Nous pouvons faire des choses plus puissantes, ce qui le rend vraiment, vraiment excitant.

Eugenio Pace dans les bureaux de l’entreprise. (Photo Auth0)

.: Quels conseils donneriez-vous aux fondateurs et entrepreneurs qui débutent, comme vous et Matias l’étiez en 2013?

Rythme: Si vous créez une entreprise pour un résultat spécifique – comme être acquis – cela met un peu la charrue avant les boeufs. Vous devez construire quelque chose avec pour résultat de résoudre un problème pour quelqu’un et dans le but d’avoir un but. Les chances sont tellement contre vous pour l’un de ces résultats spécifiques. Lorsque vous mettez tous vos paris là-dessus, vous êtes plus susceptible d’être déçu. Au lieu de cela, si vous vous concentrez sur le voyage, vous ne perdez jamais. Même si vous ne survivez qu’un an, votre objectif était un voyage. Ce n’était pas une série A ou une série B ou une série C. Il s’agit du processus. Et puis tout est bon pour vous.

.: Et comment décririez-vous ce voyage pour vous avec Auth0?

Rythme: Je n’ai jamais imaginé être ici. Je n’ai jamais pensé à ce jour. Chaque jour, je vivais un peu comme si c’était mon dernier jour. C’est vivre dans le présent, concevoir un futur, mais aussi être conscient du passé comme tremplin vers ce qui s’en vient, une opportunité d’apprentissage. C’était plus ou moins la recette.

De manière étrange, si nous n’avions pas fait même deux, trois ans, cela aurait quand même été positif pour moi, car chaque jour nous apprenons quelque chose de nouveau, nous avons fait quelque chose pour quelqu’un d’autre, nous avons créé de la valeur. Nous avons réfléchi et nous avons appris tous les jours. Et c’est précieux en soi.

Maintenant, tout cela a été merveilleux aussi – ne vous méprenez pas. Cela a été génial. Mais je pense que c’est plus une philosophie. Comment voyez-vous votre parcours?

Si vous êtes obsédé par le voyage de quelqu’un d’autre et que vous essayez de trouver des raccourcis pour vous-même, vous ratez l’essentiel. L’expérience de chacun est différente. Il n’y a qu’un seul Auth0 et un seul voyage d’Auth0 qui auraient pu se produire. La combinaison du contexte et du calendrier et du produit et des personnes – tout cela ne se produit qu’une seule fois.

Donc, si vous essayez de vivre la vie de quelqu’un d’autre et pas la vôtre, alors vous êtes condamné à ne pas en tirer grand-chose. Rien ne remplace votre propre action. Vous pouvez lire tous les livres, vous pouvez écouter mes paroles, mais rien ne vous remplacera en tant qu’entrepreneur, en le faisant vous-même. Ça va être unique.