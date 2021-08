Eugenio Suarez Home Run ⋆ 10z viral

Aujourd’hui, 10 matchs de la MLB en soirée permettent de faire des paris. Ci-dessous, j’ai identifié trois des meilleurs choix MLB et quelques autres conseils de paris MLB pour le lundi 16 août.

Choix d’experts MLB, prédictions d’accessoires et cotes Vegas

Upset Special : Mets over Giants (+190, PointsBet)

Les Mets sont d’énormes outsiders à San Francisco ce soir, et le modèle de pari expert MLB d’Awesemo projette que les livres prévoient que celui-ci sera un peu trop déséquilibré. Les Mets ont 40% de chances de vaincre celui-ci, et +190 ne s’applique qu’à environ 34,5% de chances de gagner. Il s’agit donc d’une proposition +EV si à long terme. Les Mets jouent beaucoup mieux maintenant qu’ils sont enfin en bonne santé. Colline riche, une acquisition à la date limite des échanges, donne des manches utiles à sa nouvelle équipe et n’accorde que 36% de coups durs cette saison. Il fait face Kévin Gausman, qui a eu une année tout simplement fantastique mais a été touché ou raté récemment tout en abandonnant plus de barils et plus de coups durs.

Gerrit Cole Plus de 7,5 retraits au bâton (-105, BetMGM)

L’offensive des Angels a connu des difficultés depuis Mike Truite s’est blessé, et Shohei Ohtani ne peut tout simplement pas porter la charge pour toute l’équipe. Gerrit Cole a un taux de retraits au bâton ridicule de 35 % et de 32 % d’oscillations et d’échecs cette saison, et l’alignement projeté des Angels a des retraits au bâton partout. La plupart des livres ont ce même pari pour 8,5 retraits au bâton, mais le service OddsShopper d’Awesemo indique un livre à la traîne, avec des cotes égales sur 7,5 retraits au bâton. Encore une fois, l’outil de pari Awesemo MLB en fait l’un des meilleurs paris +EV sur l’ardoise.

Eugenio Suarez frappera un coup de circuit (+400, SugarHouse)

Ce soir Eugène Suárez fait face à un lanceur gaucher dans Justin Steele. Suarez a connu une année creuse avec un taux de retrait au bâton de 30%, mais faire face à un lanceur qui vient de faire ses débuts dans un parc idéal pour les home runs est un excellent endroit pour montrer sa puissance prodigieuse. Arborant un angle de lancement de 18 degrés et un xSLG de 0,425, lorsque Suarez entre en contact, le ballon parcourt une grande distance. Il devrait être capable de mettre la batte sur le ballon, et le modèle d’Awesemo prédit 26% de chances de coup de circuit pour une équipe avec un énorme total de 5,7 points ce soir.

