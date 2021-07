Euh, le groupe K-Pop WEi apprend essentiellement les danses TikTok à la vitesse de la lumière – ‘TikTok Challenge Challenge’ WEi

C’est assez génial de voir comment WEi s’est présenté au Tiktok Challenge Challenge en ayant l’air prêt à filmer un clip. Le groupe a également acquis des compétences en danse de niveau VEVO. Nous avons donné à ces gars un tas de danses TikTok populaires à essayer, et naturellement, ils étaient prêts à le tuer. Je veux dire que les boys bands ne sont généralement pas rythmés par un peu de chorégraphie. Mais! Ils n’ont pas pu patiner uniquement grâce à leurs compétences en danse et à leur charme extrême ! Nous avons donné à WEi 60 secondes au compteur pour maîtriser ces routines. Allez, ça ne s’appelle pas un “challenge challenge” pour rien !

Jang Dae-hyeon, Kim Dong-han, Yoo Yong-ha, Kim Yo-han, Kang Seok-hwa et Kim Jun-seo ont vraiment mangé ce jeu. Comme s’ils n’avaient vraiment besoin que de 60 secondes pour comprendre une chorégraphie, ce qui prendrait 4 à 6 semaines à l’humain moyen. Ça doit être des gentils garçons. Découvrez comment ils ont tué les routines définies sur BTS, Justin Bieber et plus encore !

