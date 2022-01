Eulàlia Reguant allègue l’objection de conscience pour éviter le procès pour ne pas avoir répondu à Vox

01/10/2022 à 10h15 CET

Angèle Vazquez

La adjoint de la COUPE Eulàlia Reguant tente d’échapper au procès qu’il devrait être jugé en Cour suprême pour avoir refusé de répondre à Vox dans le procès du procés demandant la nullité de la procédure suivie contre lui et, au cas où cette allégation ne prospérerait pas, son acquittement, pour avoir a agi « dans une sorte d’objection de conscience » devant un « parti sexiste et xénophobe ».

Pour faire valoir la nullité de la procédure, Reguant affirme qu’elle est mesurée devant le tribunal de grande instance et que la procédure suivie contre elle a été instruite devant les tribunaux de la Plaza de Castilla, bien que la Cour suprême ait validé l’ouverture d’une procédure orale et où l’audience sera être tenu. Elle rappelle également que lors du procès du procés il était déjà amende par la Chambre qui a jugé les leaders indépendantistes, ce qui est prévu quand il n’y a pas de crime.

Le mémoire de la défense publié ce lundi soutient que le amende de 2500 euros qui a été imposée par le tribunal de première instance pour avoir refusé de répondre à l’accusation exercée par Vox prévoit que les témoins qui interviennent dans les procès et causes seront sanctionnés lorsqu’ils manquent à leurs obligations « ils seront absents aux audiences et actes judiciaires par parole, acte ou par écrit à la considération, au respect et à l’obéissance dus aux juges, procureurs, avocats de l’Administration de la Justice et autres sans constituer un crime« .

« Lorsque cette même deuxième chambre de cette Cour suprême décide d’imposer une correction disciplinaire Sous la forme d’une amende à l’accusé, il exprime clairement, par le non-lieu, que l’acte posé par celui-ci ne peut constituer un délit. Sinon, l’amende n’aurait pas pu être infligée », explique la défense de Reguant, pratiquée par l’avocat Daniel Amelang.

Préjugé moral

La stratégie du député CUP est de maintenir que « répondre à vos questions vous causerait un préjudice moral indéniable« parce que c’est » un parti sexiste et xénophobe, « donc ne pas répondre signifiait » un exercice de la liberté d’expression » et « une sorte d’objection de conscience, un sentiment de devoir moral d’éviter le rôle discriminatoire et abusif suivi de l’accusation populaire » , donc l’accuser est une violation de la liberté idéologique et de la conscience.

En outre, cela revient à ce qui s’est passé avec l’ancien député de United We can Alberto Rodríguez, qui a perdu son siège au Congrès après un mois et demi de peine de disqualification, pour considérer comme disproportionnée la demande de six mois de prison et d’interdiction ce que le ministère public fait contre elle, car cela l’empêcherait de représenter les citoyens qui l’ont votée pour le Parlement, car cela signifierait la perte de son siège à la Chambre.