Euphoria Makeup, la peinture pour le visage de la génération Z expliquée par des maquilleurs – WWD

La génération Z est peut-être la consommatrice la plus avertie en matière de beauté, et les tendances en matière de maquillage montrent qu’elle est aussi la plus aventureuse.

Alors que les consommateurs recherchaient autrefois des moues parfaites sur Instagram, l’expressionnisme est désormais le nom du jeu. Comme incarné par “Euphoria”, l’émission HBO 2019 qui a remporté un Emmy pour le maquillage, les jeunes consommateurs optent pour l’art du visage et la créativité plutôt que pour le contouring, en commençant par les ombres à paupières et les doublures au néon, les strass, les perles, les larmes scintillantes et au-delà.

“Cela correspond à l’énergie de la génération Z: leur nature sans vergogne et à contre-courant… Il y a ce genre de sensibilité très individualiste”, a déclaré Doniella Davy, la maquilleuse derrière les looks sur “Euphoria”.

Les créations de Davy sur « Euphoria » ont lancé un mouvement de maquillage. Sur TikTok, #EuphoriaMakeup compte plus de 570 millions de vues à ce jour. Les créateurs de contenu se sont tournés vers les plateformes de médias sociaux pour reproduire ou créer leur propre art de maquillage inspiré de « Euphoria ». Cela a conduit à une augmentation des tendances, telles que le fard à paupières et le crayon néon, les grosses paillettes, la peinture pour le visage et les appliqués pour le visage, ce dernier étant un favori de Davy.

L’esthétique a engendré de nombreux mouvements parmi la génération Z. Madrona Redhawk, la maquilleuse de 20 ans qui a gagné plus de 100 000 abonnés sur Instagram pour sa forme de marque de fabrique de maquillage, a commencé à pratiquer le métier au lycée. Plaisantant qu’elle n’était pas douée au début, Redhawk a déclaré qu’elle trouvait l’inspiration pour ses chefs-d’œuvre complets de son Las Vegas natale et des tendances de maquillage précédentes, notamment la sous-culture Mod des années 60. Elle puise également dans son expérience du dessin, de la peinture et du papier mâché. Maintenant, sa philosophie de face-comme-toile gagne en popularité. L’artiste de la génération Z, Kicki Yang Zhang, a adopté une approche similaire pour le maquillage abstrait intégral, rassemblant plus de 330 000 abonnés Instagram.

Davy et Redhawk pensent que l’avenir de la catégorie – du moins à court terme – sera tout aussi peu conventionnel et très pigmenté, sinon plus. Davy a prédit que les hommes hétérosexuels cisgenres, un sous-ensemble de consommateurs généralement résistants aux cosmétiques colorés, seront bientôt des consommateurs de marques à indice d’octane élevé comme la ligne éponyme de Danessa Myricks, NYX Professional Makeup et Juvia’s Place. Davy a mis son argent là où est sa bouche l’année dernière, avec une collaboration de décalcomanies avec Face Lace sur des décalcomanies inspirées de “Euphoria”.

Davy a déclaré que c’est le savoir-faire culturel de la génération Z autour des tendances précédentes qui leur permet de réécrire les règles. Redhawk a accepté, en disant: «Il devient de plus en plus courant de voir une personne moyenne avec un maquillage fou… Je ne pense pas que ce soit encore à son apogée. Je ne le fais vraiment pas. Nous allons continuer pendant un certain temps.

