Euphoria revient sur HBO Max avec sa deuxième saison

Euphoria est de retour avec sa deuxième saison !

L’actrice et chanteuse à succès Zendaya est de retour pour un nouvel épisode d’Euphoria au sein de la plateforme de HBO Max et tout le monde est fou de cette deuxième saison tant attendue.

La série qui a décerné à Zendaya son premier Emmy pour le rôle de Rue en 2020 est de retour avec un Deuxième Saison qui promet de suivre le groupe d’amis à travers la mer d’aventures dans un monde plongé dans des actions quelque peu incontrôlées.

Cependant, tout cela s’accompagne d’une forte amitié et de liens amoureux qui ne se sont pas encore développés.

Cela peut vous intéresser: HBO lance la bande-annonce de la deuxième saison d’Euphoria

Ainsi, au milieu de vies entremêlées dans la ville d’East Highland, Rue, 17 ans, doit retrouver l’espoir alors qu’elle équilibre les pressions de l’amour, de la perte et de la dépendance.

C’est pourquoi si quelque chose est clair, c’est que les enchevêtrements entre les personnages de la série seront encore plus grands dans un dilemme entre amour, chagrin et amitié, toujours avec inspiration dans la réalité, transparence dans leurs personnages et les looks de maquillage qui caractérisaient Euphorie.

Il est à noter que la deuxième saison d’Euphoria débutera ce dimanche 9 janvier 2022 et sera diffusée en épisodes hebdomadaires, avec des premières tous les dimanches à 20h (heure du centre du Mexique).

Dans ce qui est déjà une pratique habituelle d’accrocher le public et qui a très bien fonctionné pour la plateforme depuis ses chaînes de télévision payantes avec Game of Thrones et même dans cette nouvelle ère du streaming avec sa plus récente succession.

Il est clair que le retour de Zendaya est un fait pour la nouvelle saison, cependant, comme l’a confirmé Levinson lui-même, avec Hunter Schafer primé, Nika King, Jacob Elordi et Sydney Sweeney reviendront.

Des acteurs comme Eric Dane, Angus Cloud, Algee Smith, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid et Austin Abrams seront ajoutés à la distribution exceptionnelle tout au long de la saison.

Comme vous vous en souvenez peut-être, dans la deuxième saison d’Euphoria, cela ne vient pas directement du premier opus, cela vient des deux chapitres en tant que « spécial Noël » sorti en 2020.

Où nous avons été présentés à Ali, le parrain de Rue, et où il vante aussi sa fausse sobriété.

Et, dans un deuxième chapitre spécial où l’accent était mis sur Jules, sa féminité et la lutte intérieure pleine d’émotions.

Par conséquent, dans cet épisode, nous verrons un Jules qui doit décider s’il faut continuer dans une relation avec Rue ou continuer avec l’université; tout cela, sous une ambiance d’adlcclones où les personnages de Jacob Elordi et Sydeny Sweeney vont se développer encore plus.

Il convient de noter qu’Euphoria est l’une des séries télévisées pour adolescents qui a provoqué le plus d’impact et de controverse dans le monde.

Son succès retentissant, largement basé sur sa non-censure, en a fait un incontournable, c’est pourquoi HBO a prévu sa première simultanément à la fois sur sa chaîne de télévision payante et sur sa plus récente plateforme de streaming HBO Max.