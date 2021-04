Eurazeo s’apprête à acheter Aroma-Zone, la marque de beauté naturelle et DIY D-to-C – WWD

PARIS – Eurazeo a signé un accord d’exclusivité pour devenir l’actionnaire majoritaire d’Aroma-Zone, société française qui produit et distribue de l’aromathérapie et des produits de beauté et de bien-être naturels à faire soi-même via le canal du direct-to-consumer.

Aux termes de l’accord, la société de capital-investissement et ses partenaires investiraient environ 410 millions d’euros, ce qui en ferait le principal acteur d’Aroma-Zone. La famille Vausselin fondatrice de la société conservera une part importante d’Aroma-Zone.

Un rapport publié dans le bulletin d’information de WWD Beauty Inc en novembre 2020 indiquait qu’Aroma-Zone se préparait à entrer dans le quartier.

Les entreprises de beauté avec un positionnement naturel, DIY et D-to-C sont de plus en plus dans le champ d’action des investisseurs, car elles deviennent les favorites des consommateurs.

Aroma-Zone a débuté en 1999 en tant que site d’information sur les huiles essentielles. Son activité s’est élargie et en plein essor, et consiste désormais à fabriquer et à distribuer une grande variété de produits et d’ingrédients naturels de bricolage, avec une transparence totale sur leur provenance et leur composition, ainsi que sur la fourniture d’informations et de contenus éducatifs.

En tout, il existe plus de 1 900 produits et 3 000 recettes d’Aroma-Zone au service de plus de 2 millions d’utilisateurs par an.

Des sources de l’industrie estiment que l’entreprise a généré environ 100 millions d’euros de chiffre d’affaires l’année dernière.

Eurazeo a déclaré dans un communiqué qu’Aroma-Zone «offre la meilleure qualité à un prix juste, basé sur une gestion de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement: en amont via un réseau de près de 300 partenaires produisant les matières premières et en aval via la vente directe. aux consommateurs en ligne. »

L’entreprise développe également une communauté de consommateurs fidèles qui recommande les produits Aroma-Zone et joue un rôle dans la construction de la marque, et adopte des pratiques commerciales responsables et éthiques, selon Eurazeo.

Aroma-Zone est basée à Cabrières, en France, et compte plus de 350 employés. Ses produits sont vendus principalement en ligne, mais aussi à travers un réseau de sept magasins en France, dont le premier a ouvert à Paris, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, en 2014.

Eurazeo a déclaré qu’elle soutiendrait Aroma-Zone dans la stratégie de croissance du fabricant de beauté, en donnant accès au réseau international de l’acteur du private equity et à son expertise dans les biens de consommation et les espaces numériques. Pour ce dernier, Eurazeo prévoit d’accompagner Aroma-Zone dans le développement de sa plateforme en ligne en France et à l’international, tout en poursuivant l’ouverture de nouveaux magasins indépendants.

