Eurex a annoncé l’intégration des futurs ETN Bitcoin le 13 septembre

Eurex a annoncé ce 20 août qu’il allait intégrer un nouveau type de contrats à terme Bitcoin, de type ETN. Cependant, la date de sortie ne sera pas immédiate, mais interviendra des jours plus tard. Pourtant, c’est un excellent moyen d’offrir une exposition au marché de la cryptographie.

En principe, il convient de noter qu’Eurex est le plus grand marché de produits dérivés en Europe. Et, avec l’intégration des contrats à terme BTC ETN, la plate-forme sera désormais plus complète, car ce sera le premier marché réglementé qui offrira une exposition aux dérivés de crypto-monnaie sur ce continent.

Comme annoncé dans une publication réalisée via Twitter à partir du profil officiel d’Eurex, ils sont heureux d’annoncer aujourd’hui l’intégration des futurs contrats Bitcoin ETN. De plus, selon ses propres termes, le rattachement de ce type de contrat a été initialement fait parce que les ETN ont eu beaucoup de succès dans Xetra, un marché d’actions et d’ETF d’Allemagne.

Le plus grand marché de produits dérivés d'Europe intégrera les contrats à terme Bitcoin ETN

En plus de ce qui précède, ils ont également souligné dans la publication Twitter qu’ils avaient intégré les futurs ETN Bitcoin en gardant à l’esprit la sécurité et l’expérience utilisateur. Puisque, bien sûr, Eurex est régulé, l’utilisateur ou l’investisseur qui souhaite s’exposer au Bitcoin peut le faire sur une plateforme sécurisée, régulée et centralisée, ce qui garantit également une expérience imbattable.

Il convient de noter qu’ils ont fait une publication sur leur site officiel, où ils mettent en évidence tous les détails de l’adoption de la cryptographie qu’ils sont sur le point de faire. Ajoutons tout d’abord que ce type de contrat sera disponible à partir du 13 septembre.

Ils ont également ajouté que le type de contrat est basé sur BTCetc (Bitcoin Exchange Traded Crypto). Qui est coté en bourse, et a également été présent dans divers types d’ETF ou d’ETN.

En bref, l’objectif est que les investisseurs ou participants d’Eurex puissent également s’exposer au Bitcoin. Cependant, les risques seront minimes car vous êtes sur une plate-forme réglementée qui prend en charge vos fonds et qui a également des politiques strictes à respecter.

Par conséquent, Eurex a trouvé satisfaction en mettant en évidence les nouvelles intéressantes selon lesquelles les investisseurs de toutes sortes pourront désormais s’exposer au BTC en toute sécurité. Justement, le conseil d’administration a souligné :

« À l’heure actuelle, il existe une forte demande de la part des investisseurs institutionnels qui souhaitent s’exposer au Bitcoin dans un environnement sûr et réglementé. Pour cette raison, nous sommes heureux d’annoncer que nous sommes la première bourse réglementée à adopter ce type de contrat pour offrir une exposition aux futurs ETN et garantir des niveaux élevés de sécurité aux investisseurs », a déclaré le conseil d’administration d’Eurex.

