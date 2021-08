Eurex commencera à négocier les premiers contrats à terme Bitcoin d’Europe à partir du mois prochain ⋆ Crypto new media

Les premiers contrats Bitcoin Futures pour l’Europe arriveront bientôt au cours du prochain mois de septembre 2021. La plus grande bourse de produits dérivés d’Europe, Eurex, listera les Bitcoin ETN Futures à partir du 13 septembre.

Ce sera la première fois que les investisseurs européens pourront négocier des contrats à terme Bitcoin sur un produit crypto négocié en bourse (ETP). Le Bitcoin ETN Futures sur Eurex sera basé sur le Bitcoin physique BTCetc (BTCE) d’ETC Group. Le produit BTCE a été lancé pour la première fois sur Deutsche Börse XETRA l’année dernière en juin 2020.

Plus tard, le produit a fait son chemin vers plusieurs bourses européennes. Actuellement, il reste l’ETP cryptographique le plus échangé au monde, avec les spreads les plus étroits. Les nouveaux Bitcoin ETN Futures seront négociés en Euro et livrés physiquement en BTCE. Ainsi, il sera soutenu à 100% par Bitcoin et racheté par les investisseurs à tout moment en BTC. Bradley Duke, PDG d’ETC Group a déclaré :

« L’annonce qu’Eurex listera un contrat à terme basé sur BTCE change la donne, elle établit fermement BTCE comme l’ETP Bitcoin de référence et le produit de référence pour la découverte des prix Bitcoin. Nous considérons la sélection de BTCE par la plus grande bourse de produits dérivés d’Europe comme une reconnaissance de la qualité du produit et de sa liquidité mondiale. De plus, étant donné que BTCE est entièrement fongible avec le bitcoin sous-jacent, cela signifie que le règlement physique du contrat à terme est activé via le mécanisme standard de création/rachat de BTCE.

Suivi de l’évolution du prix du Bitcoin

Le Bitcoin ETN Futures permettra aux acteurs institutionnels de suivre l’évolution des prix du Bitcoin dans un environnement réglementé. De plus, cela apportera une découverte du prix complètement transparente du BTCE sous-jacent.

Tout comme les autres produits dérivés négociés sur Eurex, les Bitcoin ETN Futures sont tous compensés de manière centralisée. Eurex utilisera donc ses processus standard de compensation, de compensation et de gestion des risques à cet effet. Randolf Roth, membre du directoire d’Eurex a déclaré :

« Compte tenu de la demande institutionnelle croissante d’une exposition sécurisée au Bitcoin, nous sommes ravis de commencer à répertorier ces contrats à terme Bitcoin ETN sur notre infrastructure de négociation et de compensation réglementée chez Eurex. Cette décision permettra à un plus grand nombre d’acteurs du marché de négocier et de couvrir Bitcoin, ce nouvel avenir étant traité de la même manière que tout autre contrat dérivé en termes de compensation centrale, de compensation et de gestion des risques. »

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

