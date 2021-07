Euro 2020 : 15 mèmes et blagues amusants « ça rentre à la maison »

Les fans anglais pensent qu’il rentre à la maison cet été (Photo: .)

Chuchotez-le doucement mais… il pourrait en fait rentrer à la maison.

L’Angleterre n’a sans doute jamais eu une meilleure chance de remporter son premier championnat d’Europe et se retrouve maintenant à 90 minutes d’une finale à Wembley.

Après avoir négocié leur chemin devant l’Allemagne, l’Angleterre a enregistré une victoire catégorique 4-0 sur l’Ukraine en quart de finale pour organiser un affrontement en demi-finale avec le Danemark mercredi soir.

La victoire sur l’Ukraine a incité les fans anglais de haut en bas du pays à perdre la tête.

Des millions de personnes sont descendues dans la rue, ont dansé sur des tables et, bien sûr, ont crié « ça rentre à la maison ».

Et bien sûr, Twitter était un spectacle à voir alors que les fans gagnaient la victoire et continuaient de livrer des mèmes brillamment drôles avant le choc crucial de ce soir.

Metro.co.uk a rassemblé ci-dessous quelques-uns des meilleurs mèmes et blagues liés à « ça rentre à la maison ».

Les mèmes et les blagues les plus drôles « ça rentre à la maison »

Vous pouvez regarder l’Angleterre contre le Danemark ce soir sur ITV à 20 heures.

