Euro 2020 : À quand remonte la dernière fois que l’Angleterre a joué contre l’Écosse et qui a gagné ?

De nombreux fans écossais se sont rendus à Londres pour le match de ce soir (Photo : Stefan Rousseau/PA Wire)

L’Angleterre affronte l’Écosse ce soir dans ce qui est l’un des matchs les plus attendus du tournoi UEFA Euro 2020.

Le match débutera au stade de Wembley à partir de 20 heures, les anciens rivaux s’affrontant pour voir qui peut se rapprocher des huitièmes de finale du tournoi.

Si l’Angleterre bat l’Écosse, elle assurera sa place en huitièmes de finale, après avoir déjà battu la Croatie lors de son premier match.

L’Ecosse, quant à elle, devra gagner pour conserver ses espoirs de rester dans la compétition, après que la République tchèque s’est imposée par deux buts à zéro lors de son match d’ouverture.

Il y a beaucoup en jeu dans ce dernier match de The Auld Enemy, l’une des plus anciennes rivalités de l’histoire du football international

Mais quel a été le résultat dans le passé lorsque ces deux nations britanniques se sont affrontées ?

Quand l’Angleterre et l’Ecosse se sont-elles affrontées pour la dernière fois ?

L’Angleterre et l’Écosse ont disputé un match ensemble lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2018.

Les deux équipes ont été tirées au sort dans le même groupe, tout comme elles l’ont été lors de l’Euro de cette année.

Ils ont dû s’affronter deux fois lors des éliminatoires de la Coupe du monde, l’Angleterre remportant son premier match par trois buts à zéro.

L’Écosse a réussi à les maintenir sur un match nul lors de leur deuxième match le 10 juin 2017, mais cela n’a pas suffi pour leur permettre de participer au tournoi de la Coupe du monde.

L’Angleterre a terminé en tête du groupe de qualification et a atteint les demi-finales de la finale de la Coupe du monde 2018 qui s’est tenue en Russie.

L’Ecosse a-t-elle déjà gagné un match contre l’Angleterre ?



Don Hutchison jouant dans le dernier match de l’Ecosse a battu l’Angleterre, en 1999 (Photo: .)

Les Auld Enemy se sont affrontés 114 fois au total, aussi bien en matchs compétitifs qu’en matchs amicaux. Cela signifie-t-il sûrement que l’Écosse a remporté certains matchs ?

L’Ecosse a battu l’Angleterre 41 fois, ce qui lui donne un pourcentage de victoires de 35,96 %.

L’Angleterre a gagné un peu plus avec 48 matchs, ce qui lui donne un taux de victoire de 42,11% – 25 autres matchs se sont soldés par des matchs nuls.

Cela fait longtemps que l’Écosse n’a pas battu l’Angleterre, leur dernière victoire ayant eu lieu lors des éliminatoires de l’UEFA Euro 2000.

Le match, joué au stade de Wembley le 17 novembre 1999, a vu l’Écosse gagner par un but, marqué par l’ancien joueur d’Everton Don Hutchison.

L’Ecosse peut-elle entrer dans l’histoire ce soir en battant l’Angleterre à Wembley pour la première fois en plus de 20 ans ?

Où puis-je regarder l’Angleterre contre l’Écosse ?



Qui sortira vainqueur ce soir ? (Photo : .)

ITV et BBC partagent les droits des 51 matches de l’Euro.

Ce match hors du commun sera diffusé sur ITV et diffusé sur ITV Hub, avec une couverture à partir de 19h avant le coup d’envoi à 20h.

Matchs de l’Angleterre et de l’Ecosse pour l’Euro 2020

Angleterre vs Ecosse: vendredi 18 juin (20h ITV / ITV Hub)

République tchèque vs Angleterre : mardi 22 juin (20h, ITV / ITV Hub)

Croatie v Ecosse : mardi 22 juin (20h ITV 4 / ITV Hub)

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();