Euro 2020 : à quelle heure est le match Angleterre vs Ecosse ?

L’Angleterre continuera-t-elle à gagner contre l’Ecosse ce soir ? (Photo : .)

La campagne de l’Angleterre pour l’Euro 2020 a bien démarré dimanche en battant la Croatie 1-0 – marquant la première fois dans l’histoire du tournoi que l’équipe a remporté son match d’ouverture.

Cependant, il y a un match que les fans attendent plus que la plupart : leur affrontement contre l’Écosse.

L’équipe de Gareth Southgate cherche à remporter son premier trophée européen et sait qu’elle peut être sacrée championne à Wembley si elle atteint la finale.

Les trois matches de la phase de groupes de l’Angleterre se joueront à Wembley, qui devrait également accueillir les demi-finales et la finale.

L’Ecosse cherchera à obtenir ses premiers points du tournoi, après avoir perdu son match d’ouverture contre la République tchèque par deux buts à zéro.

Mais à quel moment le choc Angleterre-Écosse a-t-il lieu ?



Le match que tout le monde attendait avec impatience (Photo: .)

Quelle heure est l’Angleterre contre l’Ecosse?

L’Angleterre affronte son rival écossais à Wembley ce soir Vendredi 18 juin à 20h.

L’Angleterre contre l’Écosse est la plus ancienne rivalité internationale au monde, la première rencontre entre les deux nations ayant eu lieu en 1872, dans ce que la FIFA a reconnu comme le premier match de football international de l’histoire.

Environ 4 000 fans étaient présents à Glasgow ce jour-là pour assister au match nul 0-0.

Mais il y aura 22 500 fans à Wembley aujourd’hui pour le match tant attendu alors que le tournoi continue de suivre les directives sécurisées de Covid concernant les fans assistant à de grands événements.

Voyant que l’Angleterre a battu la Croatie lors de son premier match, ils pourraient assurer leur place en huitièmes de finale avec une victoire sur l’Écosse.

L’Ecosse, après avoir perdu son premier match, sera déterminée à prendre des points à l’Angleterre afin de maintenir en vie sa campagne Euro 2020.

Sur quelle chaîne l’Angleterre contre l’Écosse est-elle diffusée ?

ITV et BBC partagent les droits des 51 matches de l’Euro.

Celui-ci sera diffusé sur ITV. Les informations sur le début de la couverture ne sont pas encore disponibles.



Les supporters écossais se sont déjà rendus à Londres pour le grand match (Photo : Rob Pinney/.)

Calendrier de l’Euro 2020 d’Angleterre

Angleterre vs Ecosse: vendredi 18 juin (20h ITV / ITV Hub)

République tchèque vs Angleterre : mardi 22 juin (20h, ITV / ITV Hub)

