Euro 2020 : à quelle heure est le match de l’Angleterre et qui pourraient-ils jouer en huitièmes de finale ?

L’Euro est bel et bien lancé, l’équipe de Gareth Southgate se préparant actuellement pour son prochain match.

L’affrontement de l’Angleterre contre l’Écosse s’est peut-être soldé par un match nul, mais c’était un motif de célébration pour certains, car 30 ont été arrêtés alors que les fans faisaient la fête toute la nuit après le match.

L’équipe nationale du pays de Galles s’est également qualifiée pour les huitièmes de finale, malgré sa défaite contre l’Italie.

Alors, quand l’Angleterre jouera-t-elle ensuite ?

Quand est le prochain match de l’Angleterre et qui joueront-ils ?

L’Angleterre affrontera la République tchèque ce soir à 20h.

Le match sera télévisé sur ITV et ITV 2, et sera disponible en streaming en direct via ITV Hub.

Qui pourrait jouer l’Angleterre en huitièmes de finale ?

L’Angleterre a réussi à obtenir un match de huitièmes de finale sans même taper dans un ballon, avec son total actuel de quatre points suffisant pour qu’elle progresse – à tout le moins – comme l’une des quatre meilleures équipes troisièmes.

Tel qu’il est, Angleterre, sont à la deuxième place du groupe D, joueraient les deuxièmes du groupe E – actuellement Slovaquie.

cependant, Espagne, Suède ou alors Pologne pourraient tous finir de manière réaliste dans cette position aussi.

Si l’Angleterre bat le République Tchèque ce soir pour dominer le groupe, ils affronteraient ensuite les finalistes du groupe F – actuellement Allemagne – à Londres le mardi 29 juin.

Les huit matches des huitièmes de finale auront lieu les samedi 26 juin, dimanche 27 juin, lundi 28 juin et mardi 29 juin.

Lundi, après la conclusion des Groupes A, B et C, cinq équipes ont définitivement réservé leurs places pour les huitièmes de finale : Pays-Bas, Belgique, Italie, Pays de Galles, Danemark et L’Autriche.

