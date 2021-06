Euro 2020: Aaron Ramsey taquine Gareth Bale sur un penalty choquant

Gareth Bale a raté un penalty lors de la victoire 2-0 du Pays de Galles contre la Turquie (Photo: .)

Aaron Ramsey a plaisanté en disant qu’il pourrait être de retour sur penalty avant trop longtemps après l’étonnante échec de Gareth Bale lors de la victoire 2-0 du Pays de Galles contre la Turquie.

La star du Real Madrid, qui a passé la saison dernière en prêt à Tottenham, a livré une performance d’homme du match alors que l’équipe de Robert Page s’est pratiquement assurée une place dans les 16 derniers après une victoire bien méritée à Bakou.

Bale a créé le premier match de Ramsey avec un ballon traversant sensationnel et a marqué le match en marquant le but dans le temps additionnel après une superbe course de slalom qui lui a permis de donner à Connor Roberts une simple chance.

Heureusement, le cauchemar de Bale à la 61e minute – le premier penalty à manquer complètement la cible lors d’un match de finale du Championnat d’Europe en 21 ans – n’a pas été coûteux, et Ramsey a été impressionné par la façon dont le Pays de Galles a gardé son sang-froid après ce qui aurait pu être un revers.

Il a déclaré: “Le penalty a été un grand moment mais nous n’avons pas paniqué, nous n’avons rien laissé de côté et nous avons travaillé dur les uns des autres.

“Il a essayé de le faire vaciller dans les poubelles du haut, peut-être que je vais revenir sur eux (pénalités) maintenant.”



Aaron Ramsey et Gareth Bale ont été superbes lors de la victoire du Pays de Galles à l’Euro 2020 contre la Turquie (Photo: .)

Page, quant à lui, entraîneur de l’équipe en l’absence de Ryan Giggs, a fait l’éloge de Bale après avoir refusé de permettre que le penalty raté ait un impact sur sa performance.

“Ce que Gareth a vraiment montré, c’est du caractère, tout le monde fait des erreurs, mais il a continué et a été l’homme du match”, a-t-il déclaré.

“Il a joué un rôle énorme en tant que capitaine, tout comme Aaron Ramsey que je pensais être exceptionnel ce soir.”

Et Bale, qui a entraîné le Pays de Galles presque à lui seul en demi-finale il y a cinq ans, est convaincu qu’avec quatre points accumulés en deux matchs, son équipe se dirige vers les huitièmes de finale.

Il a déclaré: “Je suis absolument ravi de la victoire, nous nous sommes battus dur, avons travaillé nos chaussettes, oui j’ai raté un penalty mais je sens que j’ai fait preuve d’un bon caractère pour continuer.

« Ce deuxième but à la fin était la cerise sur le gâteau.

‘Aaron [Ramsey] est arrivé quelques fois, nous nous sommes toujours bien liés, c’était important de remporter la victoire aujourd’hui.

« Vous aimeriez penser que [four points] suffirait, il faudra attendre et voir, si vous nous aviez offert quatre points au départ, nous vous aurions arraché la main.

